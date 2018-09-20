Renault-Nissan-Mitsubishi ve Google ortak oluyorlar!

Renault-Nissan-Mitsubishi ve Google, Android işletim sisteminin araçlara entegrasyonunu sağlayacak teknoloji ortaklığını duyurdu. 2021 yılından itibaren hayata geçirilecek teknoloji ile çok sayıda marka ve modelde akıllı bilgi eğlence sistemleri ve müşteri odaklı uygulamalar yer alıyor.

Teknoloji ortaklığı ile birlikte, İttifak üyeleri tarafından birçok pazarda satışa sunulan araçlarda dünyanın en popüler işletim sistemi olan Android bulunuyor. Google Haritalar uygulaması ile sesli navigasyon hizmetinin yanı sıra, Google Play Store'daki zengin bir otomotiv uygulamaları ekosistemine erişecek kullanıcılar, Google Asistan sayesinde arama ve mesajlara yanıt verebilecek, istedikleri bir bilgiye ulaşabilecek ve araç fonksiyonlarını yönetebilecekler.

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2017 yılında 200 pazarda 10,6 milyon satış adedine ulaşan İttifak markaları, Google uygulamaları ve hizmetlerini, bilgi eğlence sistemlerine ve bulut tabanlı sistemlere entegre ederek Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors müşterilerinin sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. İttifak araçları Android platformunu paylaşırken, her marka bu ortak Android platformunun üzerinde kendine özgü bir müşteri ara yüzü oluşturma ve spesifik özellikler tasarlama esnekliğine sahip.

Bilgi ve eğlence sistemleri konusunda gerçekleştirilen bu ortaklık, İttifakın 2022 planının da bir parçası olarak daha fazla aracı internet bağlantılı ve bulut tabanlı hizmetlerle donatmayı hedefliyor. Planın birinci yıl dönümünde yapılan bu ortaklık, yeni nesil teknolojilere odaklanıldığını gözler önüne seriyor. Plan çerçevesinde, Renault-Nissan-Mitsubishi markaları 2022 yıl sonu itibarıyla 14 milyondan fazla satış adedine ulaşmayı hedefliyor.

Plan, aynı zamanda 12 adet yeni sıfır emisyonlu elektrikli otomobilin ve yeni otonom sürüş teknolojilerinin lansmanını kapsıyor. Sürücüler ve yolcular, Google ve Android işletim sisteminin imkanlarını kullanarak binlerce mevcut uygulamaya ve yeni uygulamaları içeren bir ekosisteme erişebiliyor. Sistem aynı zamanda Apple iOS gibi diğer işletim sistemleriyle çalışan cihazlarla da uyumlu.