Renault Nissan ve Mitsubishi yıllık kazancını arttırdı!

Renault – Nissan – Mitsubishi; bugün, dünyanın en büyük otomotiv ittifakı olarak, yıllık sinerjilerinden elde edilen ortak kazancın, 2016 yılında 5 milyar Euro'dan 5,7 milyar Euro'ya %14 oranında yükseldiğini duyurdu.

İttifak üyeleri tarafından gerçekleştirilen ölçek ekonomilerini yansıtan son sinerjiler, 2017 yılı için toplam 10,6 milyondan fazla araç satışı olduğunu ortaya koydu. İttifak, binek otomobil ve hafif ticari araçlar açısından dünyanın en büyük otomobil grubu haline geldi.

Renault-Nissan-Mitsubishi Başkanı Carlos Ghosn şunları söyledi: “İttifak, her üye şirketin büyümesi ve kârı üzerinde doğrudan, olumlu bir etki yaptı. İttifak, 2017 yılında, ilk tam sinerji yılının gelirini elde eden Mitsubishi Motors’un da bulunduğu üç şirketin tamamının performansını büyük ölçüde artırdı. İttifak, ortak tesislerin ve ortak araç platformlarının daha fazla kullanılması, teknolojinin paylaşılması ve hem olgun hem de gelişmekte olan pazarlarda birlikte var olmamız sayesinde birleşmeyi hızlandırıyor. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda sinerjilerimizi artırmayı umuyoruz. 2022 yılının sonuna kadar 10 milyar Euro’nun üzerindeki sinerji hedefimizi bir kez daha pekiştiriyoruz.”

İttifak, iş birliğinin orta vadeli planı kapsamında, 2022 yılının sonuna kadar 14 milyondan fazla aracın satılacağını öngörüyor. Elektrikli araçlar ve B segmenti araçlar dahil olmak üzere, bu araçlardan 9 milyon aracın yapımı, dört ortak platform üzerinde gerçekleştirilecek ve ortak güç aktarım mekanizmalarının kullanımı, toplamın üçte birinden %75’ine kadar artırılacak. İttifak üyesi şirketler, birleştirilmiş mühendislik işlevi sayesinde, AR-GE maliyetlerini ve yatırımlarını paylaşıyor ve bu durum, rekabet güçlerini artırıyor. Örneğin, Nissan ve Mitsubishi Motors, geçen yıl güçlerini birleştirerek yeni nesil Kei otomobillerini geliştirdi.

Yeni sinerji örnekleri arasında şunlar yer alıyor:

Nissan Sales Finance ile Renault RCI Bank and Services’ın olanakların Mitsubishi Motors tarafından kullanılması;

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği bölgesinde Nissan ile Mitsubishi Motors arasında karşılaştırmalı değerlendirme;

Avrupa, Japonya ve Avustralya’da, Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors arasında paylaşılan yedek parça depoları.

Ayrıca, üretim alanında devam eden sinerjiler de Datsun Redi-Go ve Renault Kwid gibi paylaşılan platformlar üzerindeki araç üretimi dışında; Meksika, Cuernavaca ve İspanya, Barcelona’da bulunan Nissan tesislerinde Renault Alaskan üretimi gibi çapraz üretim yöntemleriyle gerçekleştirildi.

2017 yılında hafif ticari araçlara ilişkin birleşik iş biriminin oluşturulması sonucunda, çapraz geliştirme ve çapraz üretim en üst düzeye çıkarılarak, Renault ve Daimler’in Nissan platform tabanlı, bir tonluk kamyonet gibi araçlara ilişkin maliyetlerde ve teknolojide sinerjiler elde edildi. Bu durum, İş birliğinin pazar kapsamının, Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors genelinde toplam 18 model çeşidiyle, %77 oranında genişlemesine olanak tanıdı.

Ghosn şunları ifade etti: “Daha kapsamlı birleşmeler ve artan sinerjiler, İttifak’ın sürdürülebilirliğini uzun vadede güçlendirecektir” dedi.