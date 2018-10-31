Renault Sport Meksika’da 6’ncılık elde etti

Renault Sport Formula 1 Takımı, Meksika Grand Prix’sinde Nico Hülkenberg’in bu sezon 5’inci kez 6’ıncı sırayı elde etmesiyle şampiyonadaki en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 30’a çıkardı. Yarışa oldukça iyi bir başlangıç yapan Carlos Sainz, 29’uncu turda aracında meydana gelen elektrik arızası sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

7'inci sırada başladığı yarışı 6'ıncı sırada tamamlayan Nico Hülkenberg, “Önemli puanlar kazandığımız harika biri hafta sonu geçirdik. Her ne kadar tek mola stratejisini hayata geçirirken biraz zorlansak da, benim için son derece sakin ve kesintisiz bir yarış oldu. Yarış boyunca otomobili ve lastikleri yönetmek zorunda kaldık ve tüm ekip iyi iş çıkardı. Carlos yarış dışı kalmasaydı 6'ıncı ve 7'inci sıraları elde ederek takıma daha fazla puan kazandırabilirdik. Yine de hem Pilotlar hem de Markalar Şampiyonası'nda arayı açmış olmamız son derece olumlu oldu.” dedi.

Yarışa 8'inci sırada başlayan Carlos Sainz, “Birinci turda iyi bir başlangıç yaptıktan sonra otomobilin uyarı vermeden durması hayal kırıklığı oldu. Sorunu inceleyeceğiz ve mücadeleye devam ederek son iki yarışta Markalar Şampiyonası'nda 4'üncü sırayı korumak için çalışacağız. Lewis Hamilton'ı 5'inci şampiyonluğu için tebrik ederiz.” dedi.