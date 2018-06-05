Renault ve Dacia’dan haziran kampanyası!

Renault, Haziran ayında Clio ve Kangoo müşterilerine maksimum 30.000 TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuyor. Dacia müşterileri içinse Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde 30.000 TL kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Renault

Diğer tüm modeller için ise 30.000 TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,39 faiz yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000 TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,49 sabit faiz oranı bulunuyor.

Renault Finans'tan yüzde sıfır faiz haricinde kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Clio HB ve Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 beygir versiyon satın alımlarında liste fiyatı üzerinden 1.750 TL, diğer versiyonlarında ise 2.500 TL ek indirim uygulanıyor. Kangoo Multix ve Express satın alımlarında ise liste fiyatı üzerinden 2.250 TL ek indirim sunuluyor. Aynı kapsamda Symbol için 2.500 TL, Captur ve Kadjar için 4.000 TL, Megane Sedan ve HB (Joy 1.6 benzinli hariç) 3.500 TL, Koleos ve Talisman modellerinde 5.000 TL, Master ve Trafic ailesinde ise 2.000 TL ek indirim bulunuyor.

Haziran ayında Clio HB 73.400 TL, Kangoo 75.550 TL, Megane Sedan 89.900 TL, Captur 99.900 TL, Kadjar 131.450 TL, Trafic 102.350 TL, Master ise 105.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dacia

Binek ve hafif ticari diğer modeller için ise 30.000 TL kredi, 24 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 100.000 TL için 48 aya kadar yüzde 1,49 sabit faiz oranı mevcut.

Dacia Finans'tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Sandero satın alımlarında 2.500 TL ek indirim yer alırken; Logan MCV, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde ise 1.750 TL ek indirim bulunuyor. Diğer taraftan Yeni Duster (benzinli versiyonlar hariç) modellerinde 2.750 TL'lik indirim sunuluyor.

Haziran ayında Sandero 62.650 TL, Dokker Van 62.450 TL, Dokker Combi 71.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 68.350 TL, Yeni Duster 79.050 TL, Lodgy ise 97.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.