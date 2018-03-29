Renault ve Nissan evliliğe mi gidiyor?

Otomotiv sektöründeki küreselleşmenin en iyi örneklerinden biri olan Renault ve Nissan ittifakında taraflar bir adım öteye, marka evliliğine gitmeyi planlıyor!

Bloomberg’in haberine göre kamuoyuna yapılmış olan bir açıklama henüz olmamasına rağmen, Renault ve Nissan ittifakı boyut değiştiriyor. Şuanda Nissan’ın yüzde 43’ü Renault markasına ait, Renault markasının da yüzde 15’i bu ittifakın dahilinde Nissan’a… Carlos Ghosn ise her iki şirketin de başında.

Bu evliliğin temelinde ise konuşulanlar arasında Nissan’nın elinde kalan hisselerinden bir miktarını Renault tarafına halka arz yöntemiyle vereceği yönünde. Ayrıca bu birleşimin sonucunda hem Japonya hem de Fransa’daki şirket merkezleri korunacak. Görüşmelerin başladığı haberini tetikleyen durum ise Renault hisselerinin Perşembe günü son 10 yılın en yüksek miktarına yüzde 8.3’lük artışla gelmiş olması.

Bu anlaşmanın olacağını konuşanların yanında olmayacağını da savunanlar var. Bunun sebebiyse Fransız hükumetinin Renault markasının yüzde 15’lik hissesine sahip olması. Anlaşma sonucunda hükumetin kontrol mekanizması zayıflayacak ve bunu istememelerinin ihtimali oldukça yüksek. Japon ve Fransız hükumetlerin bu tarz bir anlaşma imzaladığı da konuşulan konular arasında. Bunun sonucunda da bu hükumetler şirket evliliğiyle ortak bir yer kararı verip halkı bilgilendirecek.

Renault-Nissan sözcüsü, “Dedikodu ve spekülasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” açıklaması yaparken, Mart başlarında Renault ve Nissan´ın birleşeceği, Japon otomobil üreticisinin Renault şirketindeki Fransa devletine ait yüzde 15 hissenin büyük çoğunluğunu alacağı haberleri çıkmıştı.

İki şirket arasındaki stratejik ortaklık motor paylaşımından küçük araçların ortak bir altyapıda üretilmesine uzanıyor. Ayrıca Japon otomobil üreticisi Mitsubishi de ortaklığın bir parçası. 2016 yılında Renault, Nissan ve Mitsubishi´nin toplam satışları 9.96 milyon adede ulaşmış ve dünyadaki her dokuz araçtan biri ortaklık tarafından satılmıştı.

Ortaklığın 2016 satışları Volkswagen Group, Toyota ve General Motors´un ardından dördüncü sırada geldi.