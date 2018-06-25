Renault ve Nissan’ın tam birleşmesi imkansız!

Renault, Nissan ve Mitsubishi tek bir marka altında birleşiyor mu? Ghosn açıkladı...

Reuters’a göre Renault, Mitsubishi ortaklarına; “Hiç kimse Nissan ve Mitsubishi’nin tek marka olarak Renault olmasını istemeyiz. Eğer böyle olursa bu durumdan bu markalar ciddi bir sonuç elde edemezler” açıklamasında bulundu.

Fransız dev Renault’nun Nissan ve Mitsubishi gibi iki dev Japon markasını satın alması gibi durum, Nissan CEO’su Hiroto Saikawa raporuna göre tartışılamaz. Ghosn ise, “Birlikte çalışmak zorundayız… İşleyen çok iyi bir ittifakımız var. Bizim için ittifakın başında hangi markanın olduğunun bir önemi yok. Bu şekilde ileride de devam edebiliriz.” açıklamasını yaptı.

Üç üreticinin ayrı özelliklerle bu ittifaka dahil olması, bu dayanışmanın sinerjisinin ne yönde olduğunu gösteriyor. Bu duruma örnek olarak VW, FCA ve GM verilebilir. Bu şirketlerde de dikkatinizi çeken unsurun lider tek bir marka olmaması. Bu karşılıklı ittifakta Renault, Nissan’ın yüzde 43.4 hissesine sahipken Nissan, Renault’un yüzde 15’lik hissesini elinde bulunduruyor. Nissan da Mitsubishi’nin 2016 yılında yüzde 34’lük hissesini aldı.

Renault, Nissan ve Mitsubishi’nin toplam satış rakamları bu ittifakın Dünya’nın en çok satan grubu olmasını sağlayacak tabi ki VW ve Toyota’nın önünde. Biliniği üzere Nissan markası Toyota, VW, Hyundai, GM ve Ford’un arkasından 6. büyük şirket iken, Renault Honda ve FCA’nın arkasından dokuzuncu sırada geliyor.