Renault’dan Paris Otomobil Fuarı’nda iki Dünya prömiyeri

Renault, premium ve paylaşımlı robot araç modeli olan konsept EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Ayrıca daha dinamik ve çekici çizgilere sahip olan Yeni Kadjar’ın da Paris’te ilk gösterimi gerçekleştiriliyor. Avrupa’nın en çok satan modeli ise Limited Edition versiyonu ZOE Iconic ile Renault standında yerini alıyor.

Renault, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda konsept modeli EZ-ULTIMO'nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. EZ-ULTIMO elektrikli, internet bağlantılı ve otonom bir robot otomobil. Bu konsept model, paylaşımlı mobilite hizmetlerinin giderek önem kazandığı bir dönemde herkese ayrıcalıklı ve benzersiz bir taşıma deneyimi sunan, birinci sınıf bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.

Yeni Renault Kadjar daha çekici tasarımı ve konforu ile Paris'te otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. Kadjar, geleneksel SUV tasarımına sadık kalırken, dinamik ve çağdaş hatlarıyla daha çekici ve şık görünümü ile dikkat çekiyor. Yeni Kadjar'da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda tutulurken, yeniden tasarlanan iç kısım ile daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Renault, Paris Otomobil Fuarı'nda EZ-ULTIMO konsept modeli ile geleceğe ilişkin vizyonunu ortaya koyuyor. Müşteri beklentileri ve tüketim alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde otonom, elektrikli, paylaşımlı çözümler ile herkes için sürdürülebilir mobilite kavramını vurguluyor. Diğer taraftan tasarımı ile müşterilerin beğenisini kazanan Kadjar modeli Paris'te ilk kez gün ışığına çıkıyor. Renault Kadjar, keskin hatları, dinamik özellikleri ve konforu ile geniş bir müşteri yelpazesinin ilgi odağı olmaya aday” dedi.

Yeni Kadjar'da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda

Daha çekici ve konforlu tasarımıyla Yeni Kadjar Paris'te günyüzüne çıkıyor. C şeklindeki LED farlar Kadjar'ın yüksek teknolojik görünümüne katkı sağlıyor. Yeni tasarım özellikleri arasında; yeni krom geniş ızgara, gövde rengiyle aynı renk tamponlar geliyor.

Yeni Kadjar'ın iç mekanında aşağıdaki değişiklikler göze çarpıyor;

Yeni multimedya dokunmatik ekran daha yüksek parlaklığa ve hassasiyete sahip. 7 inç ekran R-LINK 2 sistemine sahip.

Yeni otomatik klima kontrol paneli daha modern ve ergonomik bir tasarıma sahip. Yenilenen Kadjar'da sunulan yakıt verimliliği ve performansı artıran yeni nesil benzinli ve dizel motorlar sürüş keyfini daha da artırıyor.

1.3 lt TCe benzinli motor Yeni Renault Kadjar 2 güç seçeneğiyle birlikte sunuluyor (140 ve 160 bg). Bu yeni nesil motor, İttifak ve partneri Daimler tarafından birlikte geliştirildi. İki ortağının en üst kalite standartlarıyla sunulan motor, daha önceki Tce motora kıyasla daha geniş bir güç seçeneği, daha fazla tork (özellikle düşük motor hızlarında), daha az CO2 salımına sahip.

Yeni Kadjar motor seçenekleri:

“Blue dCi” adı verilen yeni nesil dizel motorların zararlı emisyon miktarlarını azaltan son teknoloji sistemleri de Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor. Yeni Kadjar, 1.5 Blue dCi 115 bg ve 1.7 Blue dCi 150 bg motorlarla sunulacak.

Limited Edition : ZOE Iconic

110 bin adedi aşan satış rakamıyla ZOE, Avrupa’nın en çok satan elektrikli araç modeli. ZOE, 2012 sonundaki lansmanından bu yana elektrikli araç pazarının ikonu haline geldi. Bu anlamda, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtımı yapılan Limited Edition ZOE'ye ‘Iconic' adının verilmesi bir tesadüf değil. Bu versiyon yeni gri gövde rengi, yeni 17 inç alüminyum jantlar ve özel gri döşemesiyle sunuluyor. ZOE Iconic 300 km net sürüş menzili sunan R110 ve Q90 elektrikli motorlara sahip.

Elektrikli araç sürücülerinin günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla sunulan yeni bir hizmet sayesinde, tüm yolculuk süresi (yolculuk + akü şarjı) hakkında bilgi vererek akıllı yolculuk imkanı sunuyor ve sürücü en uygun şarj noktasını bulma konusunda yönlendiriyor. Pazarda bir ilk olan bu uygulamaya akıllı telefon üzerinden erişilebiliyor. Ek olarak tüm hizmetler, MY Renault adlı tek bir uygulama altında bir arada bulunuyor.