Robot dansı!

Bir dakikadan çok az bir sürede otomobilin şasisini üretebilen 2000 adet SEAT robotu 24 saat boyunca aynı anda aynı hareketleri yapıyor.

Tam 2000 robot, markanın Martorell üretim merkezinde 24 saat boyunca SEAT otomobil üretiyorlar. Kaynak yapmak, civata sıkmak, cila yapmak ve milimetrenin oda ikisi oranındaki hassasiyette sapmaları tespit etmek robotların en kolay görevlernden bir kaçı. SEAT’ın robotlarının kiminin boyu 6 metreye ulaşırken 700 kg yükte taşıyabiliyorlar. Her ne kadar robotların insanlara ihtiyacı olmadığı ve olmayacağı konuşulsa da 1700 personelle koordine halinde çalıştıklarını da belirtelim.

Günde 2 bin 300 parça üretiyor

Senkron halinde hareket eden binlerce robot, günde 2 bin 300 parça üretiyor. Robotlar, tüm gün boyunca uyum içinde hareket ederek; farklı gövde parçalarını birleştirmek, kapıları monte etmek ve şasi geometrisi ölçümü gibi uygulamalarda bulunuyorlar.

Farklı ölçülerde mekanik dansçılar

Robotlar arasında, farklı özelliklerde mekanik dansçılar yer alıyor. En ufak robotların boyu bir metrenin biraz üzerindeyken, en büyükleri ise altı metreden daha yükseğe ulaşıyor. Bazı robotlar turuncu renkteyken, bazıları ise sarı olabiliyor. Bazılarında tutucu kollar, diğerlerinde sensörler yer alıyor. Ortak noktaları ise, hepsinin hafif ve çok yönlü olması. Ağırlığı 700 kilograma varan parçaları bile sağlam bir şekilde kavrayıp işleyebiliyorlar.

16 bin noktaya kaynak için 720 derecelik dönüşler

Çoğu robot, altı adet eksen üzerinde hareket etme kabiliyetine sahip. Bu da yükselip alçalma, raylar üzerinde yatay hareket etme ve bulundukları noktadan 720 derece dönebilme dahil olmak üzere sayısız hareket olanağı sağlıyor. Her robot, bu dans sırasında üretim bandındaki otomobillerin gövdesi üzerinde günde 16 bin birleşme noktasına kaynak yapabilme kapasitesine sahip.

Robotların hareketleri bir orkestra şefinin kontrolünde

Tesisin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve robotların faaliyetlerini denetlemek, 390 kişiden oluşan bir ekibin sorumluluğunda. Ekip, kontrol odasından gerçek zamanlı olarak robotların yaptığı işi ve diğer işçilerle olan koordinasyonlarını izliyor.

Milimetrenin onda ikisi oranında hassasiyet

Endüstri 4.0 devriminin sağladığı bu koreografi sayesinde robotlar yalnızca sık tekrarlanan işleri ve ağır yükleri devralmakla kalmıyor, giderek daha hassas görevleri de yerine getirmeye başlıyor. Parçaları üretim bandı üzerindeki farklı konumlar arasında aktarabildikleri gibi, robotlar ayrıca kaynak yapıyor, cıvataları sıkıyor, cila kaplama yapıyor ve hassas sensörleri sayesinde milimetrenin onda ikisi oranındaki sapmaları bile tespit edebiliyorlar.