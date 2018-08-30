Rusya’dan lüks otomobil atağı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine Rus yapımı bir makam aracı üreten Aurus, bu modelin çeşitliliğini arttırarak Avrupa ve Amerika'ya satılacak yeni modeller oluşturulacağını açıkladı.

Moskova Otomobil Fuarı’nın kapılarını açmasıyla Rusya ve Avrupa pazarında görebileceğimiz yeni modeller de ortaya çıkmaya başladı. Bu haberde yer alan model, pek fazla satış hacmine sahip olacak bir model değil ama Rusya otomotiv endüstrisinin lüks otomobil yorumu olma özelliği taşıyor.

Aurus, yeni bir Rus marka ve Bentley, Rolls-Royce gibi en lüks otomobil üreticilerini kendisine rakip olarak seçmiş durumda. Bu markanın ilk modeli ise Vladimir Putin için özel olarak üretilen Senat modeli. Marka Rusya’nın otomotiv araştırma şirketi olan Nami’ye ait. Ayrıca Rusya’da Ford ile ortak olan Sollers ile de iş birliği halinde.

Nami’nin 150 yıllık tesisinde üretim yapacak olan marka öncelikle yıllık 5000 adetlik otomobil üretecek. Ardından bu kapasiteyi 10 bine çıkaracağı konuşulan konular arasında. Aurus’un yüzde 75’lik bölümü Nami’ye ait ve geriye kalan yüzde 25’lik kısım da Sollers’in.

Markanın ilk modeli olan Senat, Avrupa’da da Cenevre Otomobil Fuarı’ndan sonra satılacak. Şirketin bir sonraki hedefi ise Çin, Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika ve Güney Kore…

Aurus, Senat’ta 4.4 litrelik V8 ve benzinli bir motor kullanıyor. Bu motor 598 beygir güç üretiyor ve Aurus’un kendi üretimi. 9 ileri tam otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemini de kullanıcısına sunuyor. Aurus’un CEO’su Franz Gerhard Hilgert, markanın SUV modelinin testlerine de gelecek yıl başlayacaklarını belirtti.

Rus otomotiv endüstrisinin bu atılımı, ülkenin ihracatına katkıda bulunması açısından çok önemli. Peki Rusların bu pazarda başarılı olması neye bağlı olacak ya da olabilecekler mi?