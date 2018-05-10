Sanal gerçeklik teknolojisiyle kamyon tasarlamak!

Mercedes-Benz Türk, Daimler kamyon dünyası için Aksaray Fabrikası’nda devreye aldığı “Sanal Gerçeklik Teknolojisi” ve “Karma Gerçeklik Teknolojisi”ni kullanarak geleceğin kamyonlarını ortaya çıkartıyor.

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda kullanmaya başladığı yeni “Sanal Gerçeklik Teknolojisi” ve “Karma Gerçeklik Teknolojisi” sayesinde Daimler'in Global Sanal Atölyesi'ne entegrasyon sürecini devam ettiriyor. Daimler kamyon dünyasında, Aksaray Fabrikası'nda devreye girecek kapsamların doğruluğunu güvence altında tutmak amacı ile sanal gerçeklik sistemleri, İş Hazırlama Atölyesi'nde devreye alındı.

Sanal Gerçeklik Teknolojisi, Daimler'in tüm lokasyonlarındaki mühendislerinin dijital ortamda bir araya gelerek aynı araç üzerinde eş zamanlı olarak daha gerçekçi model incelemeleri yapmasına olanak sağlıyor. Bu sayede çalışanlar, kendilerini, seçimi önceden yapılan bir ortamda ve önceden hazırlanmış araçların yanında buluyor. Sisteme giriş yapan çalışanlar; sanal olarak, istedikleri takdirde yürüyerek aracın etrafında dolaşabiliyor, istedikleri takdirde parçaya eğilip yakından bakabiliyor ya da ellerindeki kumandaların özelliklerini kullanarak istedikleri parçayı söküp takabiliyorlar. Sisteme eklenen yeni özellikler sayesinde istenilen parçadan ya da yerden ölçü de alınabiliyor. AR-GE çalışmaları devam eden araçların üzerine ayrıca kablolar veya borular çizebiliyor ya da bu parçaların yerçekimi etkisi altında nasıl etkilendikleri ölçümlenebiliyor.

Çalışma ortamı daha güvenli

2017 yılında ilk kurulumları yapılan “Karma Gerçeklik Teknolojisi” ile “Sanal Gerçeklik Teknolojisi” sayesinde montaj-demontaj işlemleri sırasında yaşanabilecek herhangi bir iş kazası riski de ortadan kaldırılıyor. Sanal Gerçeklik Teknolojisi, özel donanımlı bir gözlüğe, iki adet kablosuz kumandaya ve bu donanımları takip eden iki adet baz istasyonuna sahip. Kullanılan IC.IDO (I see. I do) programı fizik parametrelerini (yer çekimi, kablo/hortumlardaki esneme ya da bükülme tansiyonunu vb.) hesaplayarak, örneğin 50 kg ağırlığındaki bir direksiyon kutusunun döndürme, kaydırma gibi hareketlerinin gerçek dünyadakine en yakın şekilde olmasına olanak sağlıyor. Montaj sırasında, parçaların birbirlerine temas ettiği noktalardaki temas kuvveti bilgisi, o noktada bu kuvvetle orantılı olarak büyüyüp küçülen vektörlerle gösteriliyor.

Daimler ile eş zamanlı çalışma imkanı

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Fabrikası'nda devreye alınan yeni Sanal Gerçeklik Teknolojisi sayesinde Daimler'in tüm AR-GE departmanlarıyla aynı anda çalışabilme olanağı sağlanıyor. Yeni ürünlerin devreye alınma süreçlerinde tüm olası ihtimaller inceleniyor ve parça maliyeti olmaksızın fiziksel örnekleme metodu ile hem zaman hem de maliyet avantajları elde ediliyor. Sanal Gerçeklik Teknolojisi sayesinde, prototip parça temini için harcanan zamandan, lojistik giderlerden, maddi kaynaklardan ve montaj işçiliğinden tasarruf edilerek yeni ürünler çok daha verimli bir biçimde son haline getiriliyor. Teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte proje süreleri de kısalıyor.