Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sandero’ya yeni donanım : Style!

2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sandero Stepway Style, Türkiye’de... Bu özel seri, iç ve dış tasarımındaki ayrıntılarıyla Sandero'dan ayrılıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 11:08 4 Nisan 2018
Haberler Otomotiv
Sandero’ya yeni donanım : Style!
2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sandero Stepway Style, Türkiye’de... Bu özel seri, iç ve dış tasarımındaki ayrıntılarıyla Sandero'dan ayrılıyor.

Sandero Stepway Style, Türkiye'de benzinli ve dizel 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor; 0.9 Turbo 90 beygir benzinli manuel & Easy-R, 1.5 dCi 90 beygir dizel manuel & Easy-R.

1522817140_dacia_sandero_stepway_style_2-kopya

Sandero Stepway Style versiyonuyla sunulan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar bu özel serinin dış tasarımında ilk göze çarpan özellikler arasında yer alıyor. Zıt renk dikişle süslenmiş özel döşemeler, ön koltukların orta kısmında Stepway yazısı, parlak krom detayları ile havalandırma kanalları ve ön panel ise iç tasarımda ön plana çıkıyor.

1522817144_dacia_sandero_stepway_style_3-kopya

Bu özel ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı, direksiyondan kumanda bunlar arasında bulunuyor. Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV ve Multimedya Sistemi ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlar edinebiliyor.Sandero Stepway Style, Türkiye'de 66.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar