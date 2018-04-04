Sandero’ya yeni donanım : Style!

2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sandero Stepway Style, Türkiye’de... Bu özel seri, iç ve dış tasarımındaki ayrıntılarıyla Sandero'dan ayrılıyor.

Sandero Stepway Style, Türkiye'de benzinli ve dizel 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor; 0.9 Turbo 90 beygir benzinli manuel & Easy-R, 1.5 dCi 90 beygir dizel manuel & Easy-R.

Sandero Stepway Style versiyonuyla sunulan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar bu özel serinin dış tasarımında ilk göze çarpan özellikler arasında yer alıyor. Zıt renk dikişle süslenmiş özel döşemeler, ön koltukların orta kısmında Stepway yazısı, parlak krom detayları ile havalandırma kanalları ve ön panel ise iç tasarımda ön plana çıkıyor.

Bu özel ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı, direksiyondan kumanda bunlar arasında bulunuyor. Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV ve Multimedya Sistemi ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlar edinebiliyor.Sandero Stepway Style, Türkiye'de 66.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.