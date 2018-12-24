Satın alamıyorsan kirala!

Otokoç Otomotiv yeni markası Lastick ile Türkiye’nin ilk kurumsal kış lastiği kiralama hizmetini başlattı. Hizmet kapsamında kış lastiklerini, hem en kısa sürede online olarak, hem de şubeden ya da çağrı merkezi aracılığıyla kiralamak mümkün oluyor.

Otokoç Otomotiv, ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma vizyonuyla oluşturduğu Lastick markası ile tüm marka ve model araçlar için uygun ebatta kış lastiği kiralıyor. Üstelik kış lastikleri sezonluk olarak kiralanabildiği gibi aylık kiralama da tercih edilebiliyor.

Lastick'in kullanıcı dostu web sitesi üzerinden istenildiği zaman yapılabilen lastik rezervasyonu ve ödeme sayesinde kiralama işlemi çok kolaylaşıyor. Oluşturulan randevu sonrasında araç lastik değişimleri en yakın Otokoç ve Birmot servislerinde deneyimli teknisyenler tarafından gerçekleştiriliyor. Lastick, müşterilerine kiralama hizmetinin yanı sıra, araçtan çıkarılan lastiklere özel koşullarda depolama hizmeti de sunarak hem alan hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Bireysel müşterilerin yanı sıra filo müşterileri de bu hizmetten yararlanabiliyor.

Otokoç Otomotiv Perakendeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, yeni bir iş kolu ve markayı sektöre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtiyor ve ekliyor, “Kış lastiği kiralama ve depolama hizmeti veren Lastick markamız, Otokoç Otomotiv'in sektöre getirdiği ilklerin en yenisi. Bu projede çalışan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve Otokoç Otomotiv olarak uçtan uca mobilite çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”