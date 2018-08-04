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Satış sonrası hizmetlerde Türkiye’nin en iyisi oldular!

Türkiye’de Audi ve rakip marka araç kullanıcıları arasında yapılan ve satış sonrası müşteri memnuniyetinin araştırıldığı “Yetkili Servis Memnuniyet Araştırması’nda Doğuş Otomotiv Audi, tüm rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:00 4 Ağustos 2018
Haberler Otomotiv
Satış sonrası hizmetlerde Türkiye’nin en iyisi oldular!
Türkiye’de Audi ve rakip marka araç kullanıcıları arasında yapılan ve satış sonrası müşteri memnuniyetinin araştırıldığı “Yetkili Servis Memnuniyet Araştırması’nda Doğuş Otomotiv Audi, tüm rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Audi A.G tarafından büyük pazarlarda yapılan ve Premium segmentte Audi'nin rakiplerinin de yer aldığı Yetkili Servis
Memnuniyet Araştırması 2018 (Dealer Satisfaction Survey, DSS) sonuçlandı. Audi ve rakiplerinin yetkili servislerinin garanti uygulaması, saha desteği, müşteri ilişkileri, yedek parça bilgisi ve tedariki, yetkili servis çalışanları eğitimi ve teknik bilgileri olmak üzere, tüm satış sonrası birimlerinin değerlendirildiği araştırmada, Doğuş Otomotiv Audi, en yüksek puanı alarak ilk sırada yer aldı.

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Son güncelleme: android-time 12:0204.08.2018
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