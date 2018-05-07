Satışlar son iki yıldır geriliyor

2018 yılı nisan ayında 71 bin 126 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 7’lik bir kayıp gibi görünse de, 2016 yılında gerçekleşen 84 bin 887 adede göre son iki yılda yüzde 17’lik bir daralmaya işaret ediyor…

Ekonomideki durgunlukla birlikte yüksek vergi ve faizler, diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiliyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 yılı ilk dört ayı araç satış verilerini yayınlandı. Raporda “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2018 yılı ilk dört ayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 229 bin 556 adet olarak gerçekleşti” denildi. Bu pencereden bakıldığında, pazarda ‘işler iyi' gibi görünse de, hem otomobil hem hafif ticari araç hem de vatandaş cephesinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL…

Bilindiği gibi 2016 yılı, 983 bin 720 adetlik satışla rekor kırılan bir yıl oldu. Rekor kırılınca da ‘cari açık' bahanesiyle, 2017 yılı başında motor silindir hacmine ek, matraha da dayalı yeni ÖTV uygulaması devreye alındı. Hal böyle olunca 2017'nin ilk 6 ayı, ayda ortalama 66 bin 800'lük satışla 401 bin 158 adetle tamamlandı. İkinci yarıyılda ise aylık ortalama 92 bin 500 adet satış gerçekleştirildi ve sektör yılı 956 bin 194 adetle bitirdi. Özetle, 2017 yılı ikinci 6 ayında, ilk 6 aya göre yüzde 28'lik bir artış yaşanmıştı. 1 milyon sınırını zorlayan 2016 yılı rakamlarına bakıldığında ise son 2 yılda hem sektör hem de tüketici açısından kayıpların çok daha büyük yaşandığı ortaya çıkıyor. Özellikle ticaretin gelişmesiyle orantılı artan hafif ticari araç pazarında durum oldukça vahim bir hal almış durumda.

DÖRT AYDA YÜZDE 10 DARALDI

İlk dört aylık toplam satışlara bakıldığında 2016'da 253 bin 373, 2017'de ise 232 bin 78 adet satış gerçekleşti. 2018'in aynı döneminde ise 229 bin 556 adetle 2016'ya oranla yaklaşık yüzde 10'luk daralma gözleniyor. 2016 Nisan ayına bakıldığında ise satışlar 84 bin 887 adetken, 2018'de bu rakam yüzde 17 azalmayla 71 bin 126'ya geriledi.

Binek otomobil satışlarında da durum pek farklı değil. 2016 yılının ilk 4 ayında 193 bin 539 adetken, 2018 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 9'luk daralmayla 177 bin 418 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayına bakıldığında ise satışlar 2016 yılında 65 bin 618 adet, 2018 yılında 55 bin 108 adet oldu. Buradaki daralma yüzde 17'ye ulaştı.

TİCARİDE YÜZDE 17 DÜŞÜŞ VAR

Ülkedeki ekonomik faaliyetlerin de bir göstergesi sayılan hafif ticari araç pazarında durum ise oldukça dikkat çekici. 2016 yılı ilk dört ayında 59 bin 834 hafif ticari satışı gerçekleşirken, 2018 yılında bu sayı 52 bin 138 adet oldu. Toplam satışlarda son 2 yıldaki daralma yüzde 13 oranında. Nisan aylarına bakıldığında ise 2016'da 19 bin 269 adet olan hafif ticari araç pazarı 2018'de yüzde 17'lik daralmayla 16 bin 18 adede geriledi.

1 AYDA İKİ KUR ZAMMI

2017 yılı ikinci yarısından başlamak kaydıyla yükselişini sürdüren döviz kurları zaman zaman araç satış fiyatlarına yansıtılıyor. Bu yılın başından beri özellikle dolardaki hızlı yükselişle birlikte kârlarından ettikleri fedakârlıkla dayanmaya çalışan markalar nisan başından ortasına kadar süren dönemde yüzde 5 ile yüzde 7 arasında zam yapmak durumunda kaldı. Ancak geçtiğimiz hafta 4.29 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru nedeniyle şirketler yeni zam yapmak durumunda kalacaklar.

TÜKETİCİ HEVESİ BELİRLEYECEK

Döviz kurundaki yükselişle birlikte gelen ve gelecek zamların üzerine bir de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin de otomobil satışlarını sekteye uğratacağı düşünülüyor. Yorumlarını sorduğumuz sektör yetkililerinin ortak görüşlerinde, döviz kuru kaynaklı yüzde 5-10'luk zammın kaçınılmaz olduğunu belirtilerek, “Müşteri havayı kokluyor. Mayıs ayında satın alma hevesini göreceğiz. Duruma göre haziranda bir kampanya furyası gelebilir. Öte yandan seçimin sonucunu bekleyenler var. Vatandaş bir durum değerlendirmesi yapmak isteyecektir ki bu çok normal. Haziran sonuna kadar dayanabilirsek, kampanyalar seçim ertesine ötelenebilir” ifadesinde bulundular.