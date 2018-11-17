Seat’ın ilk otomobili 65 yaşında!

İspanyol otomobil üreticisi Seat'ın ilk modeli olan 1400, bu yıl 65. yaşını kutluyor. Seat 1400, Avrupa'da üretilen ilk tek parçalı gövdeye sahip otomobil olma özelliğine sahip.

Markanın ilk otomobili olma özelliğini taşıyan 1400 modeli 65. yaşını bu yıl kutluyor. Sedan gövdeli bu otomobil B-87.223 plaka numarası ile markanın kuruluşundan sadece üç yıl sonra, 13 Kasım 1953 tarihinde, Barselona'daki Zona Franca fabrikasından çıktı. 1400, önden motorlu ve arkadan itişli bir modeldi. Otomobilin motoru 1.4 litrelik hacimdeydi ve 44 bg güç üretiyordu. 4 ileri düz şanzımana sahip ve maksimum olarak 125 km/s hıza ulaşabiliyordu.

Otomobil o dönemin teknolojisine ve şartlarına göre oldukça ekonomil bir tüketim verisine sahipti. 100 km’de 10.5 litre tüketen Seat 1400’ün benzin deposu da 48 litre yakıt alıyordu.

Otomobilden 1954 yılının sonuna kadar 1345 adet üretildi. 1954 yılında 1400 A, 1956 yılında 1400 B ve 1960 yılında 1400 C ile bu model hayatına devam etti. Bu model Seat markasının büyümesini sağladı. 1954 yılının sonunda, 959 adet otomobil teslim edilmiş ve bir sonraki yılda üretim 3.000 adede ulaşmıştı. 1956 yılında, 7.000 otomobil üretildi. Bir yıl sonra, bu sayı 10.000'e ulaştı. Üretimin sonuna kadar 98.978 adet otomobil satıldı ve böylece tarihteki yeri garanti edilmiş oldu.