Seat’ın merakla beklenen SUV modeli ortaya çıktı!

İspanyol otomotiv markası Seat, ismini sosyal medyada yaptığı anketle belirlediği yepyeni SUV modeli olan Tarraco'yu ortaya çıkardı. Markanın SUV ürün gamında yer alan Arona ve Ateca modellerinin en büyüğü olan Tarraco, 5 ve 7 koltuklu versiyonlarla satın alınabilecek!

Önceliklil ismini seçtiğimiz ardından tasarımıyla alakalı ufak tefek detaylarını gördüğümüz Tarraco artık canlı ve kanlı olarak karşımızda. Otomobil ismini İspanya’nın Tarragona kentinden alıyor. Markanın çatısı altında bulunduğu VW Grubunun MQB A+ altyapısı üzerinde şekillenen otomobil 4735 mm uzunluğa sahip olacak!

Dışarıdan tasarımına göz gezdirdiğinizde aracın Ateca’dan daha keskin bir şekle sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Kısık tasarımlı farlar, diğer Seat SUV modellerine göre daha geniş ve altıgen olan motor ızgarası, tamponun tam ortasına konumlandırılan sis farları otomobilin sert yapısını desteklemiş.

Yan profildeki plastik detaylar ise baktığınızda ilk dikkatinizi çeken detaylar oluyor. Bu durum otomobilin maceracı duruşunu destekliyor.

Aracın arka kısmına geçtiğinizde ise köşeli ve led teknolojisine sahip stoplarla birlikte bagaj kapağı üzerinde birleşen ve Porsche’yi andıran aydınlatma grubuyla karşılaşıyorsunuz.

Tarraco’nun iç mekanında ise 10.25 inç boyutunda tamamıyla dijital olan gösterge paneli dikkat çekiyor. Diğer modellere göre daha farklı biçimde konumlandırılan multimedya ekranı ise konsolun tam ortasında yerini almış.

Ara. dört farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak, ancak ülkemizde hangi motorlar olur şimdiden konuşmak doğru olmaz. 1.5 ve 2.0 litre TSI motorlar benzinli motor alternatiflerini oluştururken 2.0 litre TDI motor da 150 ve 190 beygir güç üretebilen versiyonlara sahip olacak. Bu motor seçeneklerinin tümünde manuel ya da DSG şanzıman tercih edilebilecek.

Tarraco’nun Avrupa satışına bu yılın son aylarında başlanacak, ülkemize ise geliş tarihi henüz belli değil.