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Seat’ta faizleri sıfırladı!

Seat markası Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF) - Seat Finans ile yüzde 0 faizli taşıt kredi kampanyası sunuyor. Ekim ayı sonuna kadar Seat Yetkili Satıcıları’nda geçerli olan kampanya tüm Seat severleri bekliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 11:30 15 Ekim 2018
Haberler Otomotiv
Seat’ta faizleri sıfırladı!
Seat markası Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF) - Seat Finans ile yüzde 0 faizli taşıt kredi kampanyası sunuyor. Ekim ayı sonuna kadar Seat Yetkili Satıcıları’nda geçerli olan kampanya tüm Seat severleri bekliyor.

Seat otomobil sahibi olmak ya da otomobilini yenilemek isteyenler için uygun faiz oranları ve kredi seçenekleri sunuyor. Bu kampanya ile 30 bin TL'ye 12 ay yüzde 0'dan başlayan faiz oranlarıyla tüm Ibiza modelleri; 50 bin TL'ye 24 ay yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranlarıyla tüm Leon modelleri; 60 bin TL'ye 24 ay yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranlarıyla tüm Ateca ve Arona modelleri 12-31 Ekim 2018 tarihleri arasında Seat Yetkili Satıcılarında kullanıcılarıyla buluşuyor.

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Ayrıca cazip faiz oranlarının yanı sıra belirli modellerde ÖTV indirimi ve 8.000 TL'ye varan hurda teşviği avantajı da Seat Yetkili Satıcılarında yeni otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

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