Sıfır faiz ve 3 ay erteleme

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong, mart ayı boyunca Tivoli, XLV ve Korando Sports modellerine cazip fırsatlar sunuyor.

Mart ayına özel avantajlı fiyatlarla SsangYong SUV araçlar Showroom'larda yüzde 0 faiz imkanı veya cazip indirimlere ilave 3 ay ertelemeli kredi sunuyor. Kampanyada “Altın Direksiyon” ödüllü Tivoli 93 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla satılırken, XLV´ye 114 bin 700 TL´den, Korando Sports´a ise 102 bin 500 TL´den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.