Son yıllarda otomobil alacak olanların en popüler sorusu değil mi "sıfır mı, ikinci el mi?". Evet, bu o soru. Peki tüketici için bu dönemde yeni otomobil mi almak daha önemli yoksa ikinci el mi? Biz de sizler için 2018 model yılında sıfır kilometre ve ikinci el olan aynı otomobillerin fiyatlarını inceledik!

Otomotiv sektöründeki durumu her fırsatta ortaya atmak artık sıkıcı olmaya başladı, devlet tarafından otomotiv sektörünün, yapılmasını beklediği önemli reformlar var. Bunların en başında da vergi ve kredi faiz indirimi geliyor. Sizin de düşündüğünüz gibi vergiler ve faizler bu kadar yüksekken tüketici ne yapacak, ne yapmalı?

Aslına bakarsanız paranızı tam olarak da elinizde tutmanın zamanı ama illa bir otomobil alacaksanız şu anda ikinci el otomobil satın almak sizin için en avantajlısı olur. Nasıl mı size kısaca bu durumu özetleyen bir tabloyla cevap vermek isterim. Tablonun içeriği de şu: Türkiye’de en çok satılan on otomobilin hem sıfır kilometre hem de ikinci el fiyatları!

(İkinci el fiyatları CarData uygulamasından, model yılı 2018 olarak seçilmiştir. Sıfır km otomobil fiyatları alınırken indirimler dikkate alınmamıştır.)

Renault Clio HB (Joy 1.5 dCi 75bg, dizel) sıfır km : 125.400 tl ikinci el : 74.100 tl aradaki fark(yaklaşık) : %69

Hyundai i20 (1.4 MPI Jump Otm. benzinli) sıfır km : 101.800 tl ikinci el : 68.600 tl aradaki fark(yaklaşık) : %40

Peugeot 301 (Allure 1.6 BlueHDI 100 bg,dizel) sıfır km : 120.000 tl ikinci el : 75.000 tl aradaki fark(yaklaşık) : %60

Fiat Egea (Urban 1.3 Multijet 95 bg, dizel) sıfır km : 126.900 tl ikinci el : 82.200 tl aradaki fark(yaklaşık) : %54

Volkswagen Golf (Comfortline 1.6 TDI BMT DSG, dizel) sıfır km : 205.400 tl ikinci el : 134.200 tl aradaki fark(yaklaşık) : %53

Honda Civic Sedan (Executive 1.6 i-VTEC otm. benzinli) sıfır km : 151.000 tl ikinci el : 111.000 tl aradaki fark(yaklaşık) : %39

Renault Megane (Joy 1.5 dCi 90bg, dizel) sıfır km : 178.850 tl ikinci el : 101.600 tl aradaki fark(yaklaşık) : %75

Volkswagen Passat (Impression 1.6 TDI 120 bg DSG, dizel) sıfır km : 269.700 tl ikinci el : 154.600 tl aradaki fark(yaklaşık) : %75

Nissan Qashqai (Visia 1.6 dCi X-Tronic, dizel) sıfır km : 186.575 tl ikinci el : 130.400 tl aradaki fark(yaklaşık) : %43

Dacia Duster (Comfort 1.5 dCi 90 bg 4×2,dizel) sıfır km : 134.650 tl ikinci el : 114.200 tl aradaki fark(yaklaşık) : %19

Fiyatlardaki değişim bu şekildeyken sıfır kilometre otomobil satın almak paranızın değer kaybetmesine sebep olacak şekilde gözüküyor. Bu arada markaların son günlerde yaptıkları indirimler de sıfır ve ikinci el fiyatları arasındaki yüzdelik değişime yüzde 10 olarak etki ediyor.