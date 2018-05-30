Sıfır otomobil alırken bayiye gitmenize gerek kalmadı!

Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan Sıfır Araç Al internet sitesi, sıfır km otomobil almak isteyen müşterinin evinden, yorulmadan bu işlemigerçekleştirebilmesi için çalışıyor.

Dünyada gelişmekte olan “Lead Management” yönteminin Türkiye'deki ilk örneği olan www.sifiraracal.com potansiyel müşterilerle otomotiv markalarının bir araya getirildiği bir platform olarak öne çıkıyor. “Lead” yönlendirme sistemi merkezinde çalışan bu platform, siz ve otomobil satıcısı markayı internet üzerinden buluşturup, otomobil satın almanıza yardımcı oluyor.

Sistemin izlediği yol

Düşündüğü 0 Km araç hakkında paket ve donanım bilgisi almak isteyen, kredi, kampanya ve indirim seçeneklerini öğrenmek isteyen nihai tüketici internet sitesi üzerinden dilediği marka, model, araç için fiyat ve alım talebinde bulunuyor. Alım yapmak isteyen müşterinin onay verdiği kişisel bilgileri, talep ettiği araç, marka ve model bilgilerinin bulunduğu bilgiler bir “lead” yani “müşteri adayı” durumuna çevirip markaya yönlendiriyor. Distribütörler bu lead'leri CRM(müşteri ilişkileri yönetimi) programları üzerinden ilgili bayilerine iletiyor ve satışa dönmesi için ilgili eylemlere geçiyor.

Bu sistem sayesinde, bayiye gitmeye harcadığınız zaman size kalıyor. Eğer potansiyel alıcıysanız ve “o kadar para veriyorum, görmeden nasıl alırım?” diyorsanız da ilk teklif aşamasından sonra sizinle ilgilenen bayiye gidip almak istediğiniz otomobil modelini rahatlıkla görebilirsiniz. Karar tamamen sizin…