Sıfır otomobillerdeki ÖTV ve KDV indirimi ikinci el pazarına nasıl yansır?

Dün açıklanan otomotiv sektöründeki ÖTV ve KDV indirimi sıfır km otomobiller için geçerli. Bu indirim sayesinde vergi indiriminin geçerli olduğu otomobillerin fiyatları yüzde 10-11 civarında ucuzlamış olacak. Ancak çıplak fiyatı 120 bin TL olan otomobillerin ÖTV'si yüzde 60 olarak kaldı, indirime uğramadı! Peki bu durumda ikinci el otomobil pazarında fiyatlar ve hareketlilik ne yönde olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi indirimlerini dün açıkladı. Son üç aydır azalarak daralan pazar özellikle ekim ayıyla birlikte 2000’li yılların başına dönmüş, 25 bin rakamının altında kalmıştı. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotivde yapılan bu vergi indirimi, satışlara kesinlikle olumlu olarak yansıyacak, yıl sonuna kadar satış rakamları artacaktır.

Türkiye’ye giriş fiyatı vergisiz olarak 120 bin TL olan yani yüzde 60’lık ÖTV dilimine giren otomobillerde ise indirim ne yazık ki olmadı. Bu sınıfta yer alan otomobil modellerinin ikinci eldeki değeri bu durumdan dolayı etkilenecek. Konuyla alakalı ikinci el otomobil satışı yapan firma yöneticilerinden görüşlerini aldık.

Car Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bu konuyla alakalı, “ÖTV indirimi sıfır km araç satışlarını arttıracaktır, özellikle bankalar da faiz oranlarında indirime giderlerse bu artış beklenileni bile aşabilir. Bu durumdan ikinci el otomobile olan talebi etkileyeceğini düşünmüyoruz. Bunun sebebi ise sıfır km otomobil satışlarındaki fiyat artışının ikinci ele yansımamış olması. Sıfır km araçların fiyat artışının ikinci ele yansıması 9-12 ay arasında oluyor. İkinci el otomobil fiyatları hâlâ ucuz ve hedefinde ikinci el otomobil satın almak olan vatandaş, fiyatların makul olmasından dolayı bu kararından vazgeçmeyecektir, vazgeçmiyor!

İndirimin ÖTV’si yüzde 60 olan modelleri kapsamaması premium markaları daha çok etkiliyor. Bu otomobillerin ikinci el fiyatlarında ise cidd artışlar beklemiyorum. ÖTV indirimi ve faiz oranlarındaki azalma gibi başka satın alma kolaylıkları olmazsa önümüzdeki 3-4 sene rahatlıkla ikinci elin senesi olur, diyebilirim! Kalıcı indirim bu noktada çok önemli. Çoğu bayi sahibi kâr etme amacıyla sıfır km otomobil satışına yöneliyor ancak sıfır km araç satışından ziyade asıl kârlılık ikinci el satışlarında oluyor. Sonuç olarak X markanın bayisinde ikinci elde de sıfır km’de de satılan otomobil X markasının otomobili…

Otoshops Gelen Müdürü Murat Aydın ise sorumuza, “Mayıs ayından beri ciddi oranda daralan sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 31 Ekim günü yapılan vergi indirimine bağlı olarak 2018 yılının son 2 ayında ciddi oranda canlanacaktır” şeklinde cevap verdi ve ekledi;

“Yapılan vergi indiriminin oranı daha yüksek olduğundan özellikle hafif ticari araç satışlarında nisbi olarak daha büyük bir canlanma beklenebilir. Sıfır araç pazarının canlanması 2.el satışlarını da olumlu etkileyecektir. 2.el aracını sıfır bir araçla takas etmek isteyenlerin yanında bu olumlu hava sebebi ile tekrardan alıcı konumuna geçen müşteriler pazardaki uygun fırsatları değerlendirecek ve birçok durumda vergi indirimine rağmen sıfır araç yerine ikinci el araç tercih edebilecektir.

Bu dönemde, 2018 model ve düşük kilometreli ikinci el araçların vergi indirimli sıfır araç fiyatları ile fiyat makası daralması durumunda satışları negatif etkilenebilir. Aylık yaklaşık 300.000 adet olan ikinci el pazarının vergi indiriminden negatif etkilenecek 2018 model bölümü toplamın yüzde 1'i bile olmayacaktır. Özet olarak, sıfır otomobil satışlarındaki canlanma ikinci el pazarı içinde olumlu bir gelişme olacaktır.”