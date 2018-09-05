Siz uyurken o istediğiniz adrese gidecek!

Volvo'nun tam elektrikli otonom otomobil konsepti olan 360c, özellikle kısa mesafeli uçak yolculuğu yapan kitleyi hedefliyor...

Yaklaşık 300 km menzile sahip olan çok fonksiyonlu bu konsept tam otonom sürüş teknolojisini de kullanıcısına sunuyor. 360c konseptiyle marka özellikle kısa mesafeli uçak yolculuğu yapan kişileri hedefliyor. Eğer bu otomobile sahip olmak isterseniz 2025 yılını beklemeniz gerekecek.

Markanın Kurumsal Strateji Başkanı Marten Levenstam yaptığı açıklamada, “Özellikle yerel uçuşları kullanan yolcular için bu durum kulağa hoş geliyor. 360c sektöre yepyeni bir soluk getirecek” dedi.

360c konsept otomobilin bir direksiyonu bulunmuyor. Zaten fotoğraflardan da fark edeceğiniz gibi araç tamamıyla kendi kendine hareket edebilen bir yapıda. Levenstam, “Kabin içerisinde evinizdeki ya da ofisinizdeki rahatlıkta olabilirsiniz. Bu durum bize Dünya’nın önde gelen uçak üreticileriyle rekabet etme fırsatı sunacak” diye açıklamalarına ekleme yaptı.

Volvo’ya göre Amerika’da 740 milyon kişi domestik hatları kullanarak seyahat ediyor ve bu insanlar havaalanlarına gelip giderken, havaalanları girişlerindeki güvenlik kontrollerinde zaman kayıplarıyla karşı karşıya kalıyorlar.