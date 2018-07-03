Skoda Kodiaq RS geliyor

Skoda'nın SUV modeli Kodiaq'ın yeni performanslı "RS" versiyonu, Almanya'nın dünyaca ünlü ve zorlu yarış pisti Nürburgring'te en hızlı turunu atarak, sınıfının rekorunu kırmayı başardı.

Skoda’nın “ilk performanslı SUV modeli” Kodiaq RS, Almanya’nın önemli yarış pilotları arasında yer alan Sabine Schmitz’le 7 kişilik SUV’lar arasında rekora imza attı. Markanın sportif genlere sahip model ve versiyonlarının taşıdığı “RS” (Rally Sport) harflerine kavuşan Kodiaq, Nürburgring pistinin yaklaşık 21 km’lik Nordschleife bölümünü 9 dakika 29.84 saniyelik tur zamanıyla tamamlamayı başardı.

Bugüne kadar 24 saatlik dayanıklılık yarışlarını iki kez kazanan ilk kadın pilot olan Sabine Schmitz, yine bu pistte bugüne kadar 30 bine yakın tur atmış bir sürücü. Skoda Kodiaq RS’i pistte kullanmanın çok zevkli olduğunu belirten Sabine Schmitz, “Skoda, Kodiaq RS’te, tüm potansiyelini kullanmış. Gelecekte de düzenli olarak Kodiaq RS’le bu pistte turlamayı hayal ediyorum” ifadesini kullandı.

Kodiaq serisi içinde sadece “RS”te kullanılan 2.0 lt BiTDI dizel motor, 236 HP güce sahip. Düşük devirlerde bile olağanüstü tepki verebilen bu motor, “Dynamic Sound Boost” (Dinamik Ses Yükseltici) sayesinde de gücünü “görünür” kılmayı başarıyor. Sürüş Modu Seçicisi ve geliştirilmiş direksiyonla birlikte görev yapan uyarlanabilir “Dinamik Şasi Kontrolü” (DCC), dört tekerlekten çekiş sistemi gibi donanımlara sahip araç, henüz resmi tanıtımı yapılmadığı için Nordschleife’de kamuflajlı olarak boy gösterdi.