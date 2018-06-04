Skoda’nın en çok satan modeli : Octavia

Markanın kompakt sınıftaki otomobili olan Octavia, Skoda tarihinin en çok satan modelini. Skoda'nın üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı Octavia'dır ve toplamda yaklaşık 4 milyonluk satış rakamına ulaşmıştır. Biz de Octavia'nın ülkemizde satılan Sport donanımlı versiyonunu kullandık!

Skoda’nın kompakt sınıfında yer alan modeli Octavia ilk defa 1959-1971 yılları arasında üretilmişti. Ardından üretim sorunları, markanın Volkswagen tarafından satın alınması derken günümüze kadar devam eden bir başarı öyküsüyle yaşam hayatına bu model devam ediyor. Son olarak belirtmem gerekirse otomobil 1996 yılından bu yana üretiliyor. Fastback, sedan ve sw gövde tipleriyle de bu güne kadar üretildi.

Test aracımız olan Octavia ise türünün en güncel halinde. Önden otomobile baktığınızda ikiye bölünmüş farları ve keskin tasarım detaylarıyla oldukça agresif ve sade bir görünüme sahip.

Aracın yanına geçtiğinizde ise bagaj kapağının ucuna doğru uzayan C sütunu Octavia’yı olabildiğince uzun bir hatchback otomobil gibi gösteriyor. Bu tasarım detayının otomobile şöyle bir avantajı oluyor, bagaj kapağı arka camla birlikte açılıyor ve siz bu açıklık sayesinde bagaja istediğiniz gibi bir yükleme yapabiliyorsunuz.

Arka profilden Octavia’ya baktığınızda ise aracın ledli stopları modern bir görünümle size el sallıyor. Sport donanımında olan test aracının standart Octavia’dan farkı ise dışarıdan, parlak siyah motor ızgarası, 17 inç boyutundaki siyah renkli jantlar, karartılmış arka camlar ve gövde renginde olan bagaj üstü spoyleri. İç kısımda ise kırmızı dikişli direksiyon ve vites körüğü, iki parçalı spor koltuklar ve sportif temalı koltuk döşemeleri.

Hazır iç mekan hakkında bilgi vermeye başlamışken buradan devam edelim, aracın kabininde Volkswagen etkisi olabildiğince anlaşılabiliyor. Konsol ortasında konumlandırılmış olan multimedya ekranı 8 inç boyutunda ve işini tam anlamıyla yapıyor.

Vites kolunun hemen önünde bulunan sürüş modları düğmesi de Octavia Sport’un size sunduğu bonusu diyebiliriz. Bu sayede aracınızı istediğiniz sürüş karakterine göre programlayabiliyorsunuz.

Octavia Sport’un en büyük farklılığı ise motor kaputunun altında yatan ünitesinde yer alıyor. 1.4 litrelik TSI motora sahip olan otomobil 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG şanzımanla kombinlenen bu ünite gücünü yere oldukça sorunsuz, kesintisiz ve sarsıntısız biçimde iletiyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda otomobilin hafif gaz dokunuşlarınıza bile verdiği tepki işinizi rahatlatıyor.

Şehrin temposundan uzaklaşıp otomobilin dinamiklerini daha iyi gözlemleyebileceğiniz noktalarda ise Octavia Sport, süspansiyon konusunda sınıfta kalıyor. Özellikle sportif kullanıma ayak uyduramayan süspansiyonlar viraj girişlerinde yanal, çıkışlarında ise önden kaymalara sebep veriyor. Bunun sebebi ise otomobilin üzerindeki süspansiyonların, standart Octavia ile aynı olması. Jantların ve düşük profilli lastiklerin ise yapabilecekleri çok sınırlı kalmış…

Otomobille şehir içi şehir dışı karma olarak 150 km yol kat ettim. Bu mesafe boyunca bana verdiği tüketim verisi 8.4 lt / 100 km idi. Aslına bakarsanız oldukça makul bir değer olarak bu durumu nitelendirebilirim. Octavia Sport’u ülkemizde satın almak isterseniz aracın fiyatı 153 bin 900 tl.