Son dakika: Türkiye Rallisi’nin kazananı belli oldu

13-16 Eylül tarihlerinde sekiz yıl aradan sonra düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10. Ayağı olan Türkiye Rallisi bugün geçilen 4 etabın ardından sonuçlandı. Türkiye Rallisi’ni Toyota Gazoo Racing takımından Ott Tanak kazandı!

Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Marmaris, 13-16 Eylül tarihlerinde Dünya'nın en hızlı pilotlarına ev sahipliği yaptı. Perşembe günü şehir etabıyla başlayan yarış, Cuma ve Cumartesi günleri geçilen toplam 12 etapla devam etti. Bugün ise geçilen son dört etabın ardından yarış tamamladı.

Özellikle cumartesi günü geçilen etaplarda pilotlar çok zorlandılar. Ford, Hyundai ve Citroen pilotları yaşadıkları arızalardan dolyayı günü tamamlamakta zorlandılar hatta tamamlayamadılar.

Son gün ise güne lider başlayan iki Toyota pilotu 14.etap olan Marmaris 1 etabında 5. Ve 6. Sıraları paylaştılar. Günün ilk etabında Hyundai pilotu Thierry Neuville 5:07.2'lik süresiyle liderliği alırken ikinci sırayı Ford M-Sport pilotu Mads Ostberg 5:09.6'lık süresiyle aldı. Üçüncü sırada ise yine Ford M-Sport pilotu Sebestian Ogier 5:12.1'lik süresiyle geldi.

Günün ikinci etabı ise 8.05 km'lik Ovacık etabıydı. Bu etapta 6:22.8'lik süresiyle Ogier lider olurken ikinci sıra 6:23.2'lik süreyle takım arkadaşı Ostberg'in oldu. Üçüncü sırada ise Toyota'nın Estonyalı pilotu Ott Tanak etabı tamamladı.

12.65 km'lik Gökçe etabında ise lider 8:12.3'lük süreyle Ogier olurken, ikinciliği 8:13.4 süreyle Ostberg aldı. Üçüncü ise 8:17.2 süresiyle Tanak oldu.

Günün son etabı(17) olan güç etabında(Power Stage) ise pilotlar 7.14 km'lik uzunlukta olan özel olarak hazırlanmış ve Marmaris 1 etabıyla aynı olan etabı geçtiler. Burada ise lider 4:59.5 süreyle Neuville oldu. İkinci 5:01.2'lik süresiyle Ogier olurken üçüncü de süreyle 5:03.4 süresiyle Tanak oldu ve bu sonuçlarla Türkiye Rallisi tamamlanmış oldu!

Günün sonunda podyuma Toyota Gazoo Racing takımının iki pilotu birinci ve ikinci olarak çıktı. 3:59:24.5'lik süresiyle Ott Tanak birinci, 3:59:46.8 süresiyle de Jari Matti Latvala yaptığı süreyle ikinci oldu. Hyundai Motorsport takımından Hayden Paddon ise 4:01:10.8'lik süresiyle üçüncü oldu. Türkiye Rallisi'nin birincisi Ott Tanak kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'dan aldı!

Türk pilotlardan Skoda Fabia R5 otomobiliyle yarışan Burak Çukurova genel klasmanda 4:31:46.1 zamanıyla 14. sırada yer aldı.

Pilotlar ve takımlar için zorlu bir yarış olan Türkiye Rallisi'nde cumartesi gününü sadece 5 pilot tamamlayabildi. Kırıcı etapların olduğu bu gün yarışın sonucunda belirleyici bir rol üstlendi.

Türkiye'ye 8 yıl aradan sonra geri gelen WRC sayesinde zaten yaz mevsiminde turistlerle dolu olan Marmaris, organizasyondan dolayı da ciddi anlamda insan yoğunluğuna sahne oldu.

İşte Dünya Ralli Şampiyonası’nda şu ana kadar geçilen etaplardaki sıralama ve puan durumu:



