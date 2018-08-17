Stelvio’nun en hızlısı Türkiye’de!

Alfa Romeo’nun sportif SUV'u Stelvio’nun en güçlü versiyonu Stelvio Quadrifoglio Türkiye’de satışa sunuldu. Almanya'da Nürburgring pistini 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim SUV'u unvanını kazanan Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio’da 2,9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor.

Alfa Romeo’nun modern temsilcisi Stelvio, Quadrifoglio modeliyle fark yaratmaya devam ediyor. Premium SUV segmentinde dengeleri değiştirecek tasarım özellikleri, dinamik sürüş karakteri ve güçlü motoruyla dikkat çeken Stelvio Quadrifoglio'da, alüminyum monoblok güç aktarma mekanizmasıyla Ferrari'nin teknik bilgilerinden ilham alınarak, Alfa Romeo tarafından geliştirilen 2,9 litrelik çift turbo beslemeli, 510 HP gücündeki V6 motor görev yapıyor. Stelvio Quadrifoglio, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

Alfa Romeo Marka Direktörü Sinan Saip Bel, Alfa Romeo'nun sportif SUV'u ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, otomotiv dünyasında iz bırakacak çok özel bir otomobil. Sahip olduğu teknoloji ve mühendislikle süper spor otomobiller arasında kendini ayrıştırabiliyor. Stelvio Quadrifoglio'yu Türkiye'ye gelir gelmez ilk sahibine teslim ettik” açıklamasında bulundu.

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Alfa Romeo Stelvio’nun ateşli Quadrifoglio versiyonu, 50:50 ağırlık dağılımı, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Ferrari'nin teknoloji ve mühendislik deneyimi ile geliştirilen Stelvio Quadrifoglio’da, 2.9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev alırken, tam 510 HP'lik güç üretiyor. Stelvio Quadrifoglio 0'dan 100 km'ye hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayarak olağanüstü bir performans ortaya koyuyor.

Stelvio Quadrifoglio, kendisini sınıfının en iyi performansa sahip SUV'u yapan iki özelliğe sahip: 1830 kg'lik boş ağırlığıyla bu model, kategorisindeki en iyi ağırlık/güç oranına (3.6 kg/HP) ve en iyi spesifik güce sahip (176 HP/l).