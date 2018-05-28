Suda kayarım stresi ortadan kalkıyor

Continental, aquaplaning (suda kızaklama) riskine karşı sürücüleri uyaran yeni konseptler geliştiriyor. Continental’in çevre görüş kamerasının görüntülerinden ve lastik sensörlerinden gelen sinyallerinden (eTIS) faydalanan konseptleri, aracın ön tekerleğinin kaymasını engellemek için sürücüye zaman kazandırma, kritik bir duruma hazırlıklı olmaları için diğer araçları uyarma gibi özelliklere sahip.

Kuru, buzlu, karlı veya ıslak: Zorlu hava şartlarında meydana gelen kazalar, genellikle lastiklerle yol yüzeyi arasındaki önemli sürtünme kaybından kaynaklandığından, yol koşullarının bilinmesi çok önemli bir güvenlik faktörüdür. Yolda kalın bir su tabakası olduğunda, lastik ayak izi ile yol yüzeyi arasındaki su basıncı, ön tekerleklerin kaymasına neden olabilir. Bu durumda, frenleme ve direksiyon hâkimiyeti kaybolur ve sürücü aracın kontrolünü kaybeder. Suyun derinliği ve aracın hızı arttıkça suda kızaklama ihtimali yükselir.“Yol Koşulları Gözlemcisi” ile Continental, yol koşullarını lastik/yol sürtünmesi açısından sınıflandırmaya yardımcı olan bir çözüm geliştirdi.

Riski fark edecek!

Continental mühendisleri, aquaplaning riskini öngörmeye ve yönetmeye odaklanıyor. Continental, sürücüye erken uyarı verebilmek için ön tekerleğin olası kayma durumunu mümkün olduğunca erken tespit etmeyi amaçlıyor. Çevre görüş kameralarından ve lastiğe monte edilen eTIS (elektronik Lastik Bilgi Sistemi) sensörlerinden gelen sinyaller kullanılarak, yaklaşan suda kızaklama durumuyla ilgili sürücüye erken uyarı veriliyor. Continental ayrıca suda kızaklama durumlarında, tekerleklere farklı fren kuvvetleri uygulayarak torkun yönlendirilmesi gibi, araçların kontrolü ve dengede tutulması gibi konseptler üzerinde de çalışıyor. Suda kızaklama, önceden uyarı imkanı olmaksızın, beklenmedik bir şekilde de gerçekleşebiliyor. Yoldaki diğer araçlara karşı tehlike oluşturabilecek bu gibi durumlar için ise V2X teknolojisi kullanılıyor. Bu tehlikeyi, bir aracın sadece yakın çevresindekiler için değil, tüm diğer araçlar için güvenlik sensörü görevi gördüğü bir dayanışma ağı oluşturan V2X teknolojisi ve eHorizon ile azaltmak mümkün olacak.