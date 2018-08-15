Süper turbo akü

AKO Akü, vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakalayan Süper Turbo ağır hizmet akülerinin seri üretimine start verdi.

Otobüs, kamyon, ağır iş makinelerine yönelik Süper Turbo ağır hizmet akülerinin testleri AKO Akü tamamlayarak, seri üretime başladı. Süper Turbo serisi aküler, Türkiye'de ilk kez firma tarafından kullanılan Hidro Karbon Polimer katmanı ile vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakaladı.

Akünün iç dizaynında kullanılan “Hidro Karbon Polimer” katmanı bir iskelet tutucusu şeklinde akünün ömrünü 4 kat uzatarak beklenenlerin de ötesinde başarılı bir sonuç verdi.

Özellikle ağır hizmet iş makinelerinde uzun saatler boyunca yüksek sıcaklık altında ve yoğun güç tüketimi gerektiren koşullarda hizmet vermesi beklenen 225 Ah'lik Tam Kapalı Ağır Hizmet Akülerinde “Matrix Press” dizaynı ile uygulanan “Hidro Karbon Polimer yapı” teknolojisi akü hücrelerinde özel talebe göre uygulanabilecek.

Ako Akü, Çankırı'da AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor. Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi Türkiye'de sadece AKO Akü'de bir arada kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.