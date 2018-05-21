‘SUV’ çölünün yeni şövalyesi

Üçüncü nesli ile Volkswagen tarihinin ürün ve teknoloji hamlesi olarak görülen yeni Touareg haziran ayında 157 bin Euro’dan başlayan fiyatla satışa sunulacak. İsmini Afrika’da çöl şövalyelerinden alan yeni Touareg markanın premium iddiasını da gözler önüne seriyor.

Volkswagen, ülkemizde haziran ayında satışa sunacağı üçüncü nesil yeni Touareg'i bir test sürüşüyle tanıttı. Adını Afrika'da çöl şövalyelerinden alan yeni Touareg, Volkswagen tarihindeki ürün ve teknoloji hamlesinde önemli bir kilometre taşı olmanın ötesinde markanın da premium iddiasını gözler önüne seriyor. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon adet üretilen Touareg'in, en kapsamlı sürüş destek sistemleriyle, Volkswagen mühendisliğinin geldiği son noktayı da gösterdiğini işaret eden Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, “2017 yılı global SUV satışları 2016'ya göre 12,7 oranında büyüdü. Bu büyüme özellikle EMEA Bölgesi'nde (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) yüzde 19.2 olarak gerçekleşti. Böylesi hızlı büyüyen dünya SUV pazarında Volkswagen Gurubu 868 bin 862 adetlik satış adediyle 8. sırada yer aldı. Tiguan modeli ise 695 bin 383 adetle model listesinde 4. sırada” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ

Volkswagen Grubu'nun diğer markalar ile karşılaştırıldığında SUV satışlarını en yüksek artırma potansiyeline sahip marka olarak göze çarptığını belirten Gino Bottaro, “2017 yılında VW Grup markaları satışlarının yüzde 19'u, VW markasının da yüzde 14'ü SUV'lardan oluşuyor. Dünya pazarının yüzde 34'ü SUV araçlar. Türkiye'de bu oran sadece yüzde 18. Ülkemiz büyük bir potansiyele sahip” dedi. Geçen yıl satışına başladıkları Tiguan Allspace'den sonra yeni Touareg, ardından da kasım ayında T-ROC'un satışa sunulacağını belirten Bottaro, “T-Cross ise 2019 yılı içerisinde ülkemizde satışa sunulacak. 2020 yılı itibarıyla VW toplam 19 adet SUV modeli sunacak ve ürün gamının tamamlanması sonrası toplam satışlarının yüzde 40'ını SUV modeller oluşturacak” dedi.

ELEKTRİKLİ YILI 2020

VW markasının insan odaklı ileri teknolojiler ve otomonom sürüş ile mobilite dünyasına öncülük hedefi bulunduğunu belirten Gino Bottaro, “2020 yılında 500 km. menzilli I.D. başlayacak elektrikli araç seri üretimini aynı yıl 500-600 km. menzilli I.D. Crozz izleyecek. 2025 yılında elektrikli araç modelleri segmentlerinde 1 milyon araç satışı hedefine 2022 yılında 600 km menzilli I.D. Buzz ile devam edileceğini belirten Bottaro, aynı yıl 665 km. menzilli I.D. Vizzion modeli ile devam edileceğini söyledi.



SİZ ARACA DEĞİL ARAÇ SİZE UYUM SAĞLIYOR

Yeni Touareg, tamamen yenilenen tasarımının yanı sıra, dijitalleşen özellikleri, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve sürüş dinamizmi ile dikkatleri üzerine çekecek. 286 beygir gücünde 3.0 litrelik 6 silindirli V6 motor, 8 ileri tiptronik şanzıman ve 4MOTION sürekli dört çeker sistemine sahip. Standart sunulan dijital kokpit “Innovision Cockpit”, “IQ. Light – LED Matrix” far sistemi, kolay açılır/kapanır “Easy open/close” bagaj kapağı, park asistanı, 19inç “Osorno” alaşım jantlar, yerden yüksekliği ayarlayan havalı süspansiyon, “Vienna” deri koltuk döşemeleri, sürücü tarafı hafızalı elektrikli ön koltuklar, ön/arka koltuklar ile direksiyonda ısıtma ve 4 bölgeli tam otomatik klima gibi segment çıtasını en üst noktaya çıkarıyor. 0'dan 100 kilometreye 6.1 saniyede ulaşan araç 100 kilometrede, ortalama 6,9 litre fabrika verisi yakıt tüketimine sahip. Yeni Touareg'te sunulan sürüş destek sistemleri arasında; Trafikte Sürüş Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Ön Bölge Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı bulunuyor. Ayrıca, Römork Stabilizasyon Sistemi ve Park Asistanı da opsiyonlar arasında yer alıyor. Ayrıca Acil Durum Asistanı, Çarpışma Hazırlığı, Gece Görüş Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Head-Up Display” ve Yorgunluk Tespit Sistemi de bulunuyor.