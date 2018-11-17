SUV modelleri sayesinde satışları artacak!

Ultra lüks otomobil üreticileri bir kumar oynadı ve üretim adetlerini arttırarak kendileri için yeni bir pazar olan SUV segmentine giriş yaptılar. Şu anda pazara sunulmuş ve gelecek yıllarda pazara sunulacak yeni lüks SUV modelleri sayesinde ultra lüks otomobil satışları artacak!

Ferrari, Aston Martin, Bentley, Lamborghini ve Rolls-Royce modellerinin tasarımlarını genişleterek ürün gamlarına yeni bir model eklediler. Ferrari markası için henüz onaylanmış bir SUV modeli yok ama dört koltuklu ve dört tekerlekten çekişli FF, markanın alışkın olduğumuz ürünlerinden farklı bir model olarak karşımıza çıkmıştı.

Lamborghini, Aston Martin gibi süper spor otomobil modelleri üreten markalar ise yerden yüksek ve dört tekerlekten çekişli modellerini ortaya çıkardılar bile, her ne kadar Aston Martin’in DBX’ini kamuflajsız görmesek de böyle bir otomobil var. Bu markalar arasında yer alan Rolls-Royce ise Cullinan modeliyle SUV pazarına giriş yaptı.

Jato Dynamics araştırma şirketinin küresel analisti Felipe Munoz süper spor üreticiler için, “Nasıl gelişeceklerini öğrendiler” açıklamasında bulundu. Markalar süper kârlı satış adetlerini arttırmak için yeni pazarlara yeni modellerle açılmalılar. Adı geçen markaların hepsi Avrupa merkezli markalar ve Çin pazarı bu markalar için çok önemli. Bu noktada da markaların ürünlerini çeşitlendirmeleri gerekiyor.

Aston Martin, Bentley, McLaren, Ferrari, Lamborghini ve Rolls-Royce hatta Bugatti ve Audi R8’de bu ekibe dahil edilirse Ağustos ayının sonuna kadar toplamda 11 bin 69 adet satılmış(Jato Dynamics). Geçen yılın aynı zamanına göre bu rakam 10 binin altındaydı.

11 bin 69 adetlik satışın 8 bin 537’si spor otomobillerden oluşuyor ve burada lider Ferrari 488. Ama SUV modeller 1201 adetlik rakama ulaşmış durumda. Ayrıca SUV satışları ultra lüks markaların sedan modellerinin satış adetini geride bırakmış durumda.

Bu markalar arasında Avrupa pazarına en bağımlı olan marka, 2017 satışlarının yüzde 53’ünü Avrupa’ya yapan Aston Martin. Arkasından yüzde 41 ile Ferrari, yüzde 35 ile Bentley, yüzde 33 ile Mclaren, yüzde 26 ile Lamborghini ve yüzde 22 ile Rolls-Royce geliyor.

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Yeni SUV modelleriyle satış rakamları yükselecek!

Egzotik otomobil pazarına giriş yapan egzotik yeni SUV modelleri sayesinde satış rakamlarının değişime uğrayacağı tahmin ediliyor. Standart otomobil pazarındaki SUV payı yüzde 50’lere yaklaştığı için bu tahmini yapmak oldukça kolay.

Lamborghini markasının URUS modeli, Rolls-Royce’nin yıl sonunda satışa başlayacağı Cullinan ve 2019 yılının sonunda yollarda görebileceğimiz Aston Martin DBX, bu pazarı destekleyecek olan en lokomotif modeller arasında. 2022 yılında ise Ferrari’nin ilk SUV’u olması beklenen Purosangue ve Bugatti SUV pazarına girmiş olacak. Bu ekip arasından sadece McLaren CEO’su SUV modelleriyle alakalı Automotive News’a, “SUV’lere karşı değilim ama McLaren’in ürettikleri gibi değiller” açıklamasında bulunmuş ve SUV üretmeyeceklerini belirtmişti.

Geçen yılın ve bu yılın tüm satış rakamları ürün gamıyla birlikte göz önünde bulundurulduğunda gelecek yıllarda karşılaşacağımız yeni modellerle birlikte ultra lüks otomobil satışlarının artacağı(özellikle Avrupa’da) gözüküyor. Tüketicilerin, SUV ürününe olan ilgisi de son yıllardaki popülerliğini korumaya devam ediyor. Halihazırdaki ürün gamına eklenecek olan yeni SUV modelleri, bu pazarın tüketicilerinin

daha fazla dikkatini çekecektir.