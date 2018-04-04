SUV satışlarındaki artış dikkat çekiyor!

Artık her markanın SUV segmentine ait büyük ya da küçük bir otomobil modeli var. Özellikle dünya otomotiv pazarına baktığınızda SUV satışlarındaki artış hemen dikkat çekiyor. Biz de ülke ekonomisindeki bu duruma rağmen SUV pazarındaki yükselişi inceledik. Bu inceleme esnasında en çok dikkatimizi çeken durum da geçen yıla göre bu yıl SUV satışları ilk çeyrekte yüzde 22 oranında artmış!

Aslına bakarsanız otomotiv sektörünün varoluşundan itibaren yerden yüksek, engebeli yollarda hareket edebilen, daha fazla yolcu taşımaya müsait ve dört tekerlekten çekişli otomobiller vardı. Ancak son yıllardaki SUV pazarının çeşitlenmesi ve bu modellere olan talebin artması, her markanın her segmentte yeni SUV modelleri tanıtmasına sebep oldu.

Sektöre uzaktan bakan biriyseniz, özellikle bir SUV almak istediğinizde B-SUV, C-SUV gibi farklı farklı segmentleri görüp kafanız karışıyor olabilir. Bu konuya öncelikle buradan başlamak istiyorum. B-SUV, B segmenti otomobillerin eş değerinde olan SUV modelleri oluyor. Genellikle iki çeker özelliğine sahip ve çekirdek ailelerin, kadınların dikkatini çekiyor. C-SUV ise kompakt diye adlandırdığımız orta ölçekli otomobillerin eş değerinde SUV modelleriyle karşılaşıyorsunuz. Bu otomobiller daha çok ailelerin ihtiyaçlarını görme odaklı olarak satın alınabiliyor. 4×2 ve 4×4 özellikli modelleri düşünürseniz de neredeyse yarı yarıya oluyorlar. D-SUV daha çok premium markaların D segmenti otomobillerinin alt yapıları üzerine inşa ettiği modeller oluyor. E ve F-SUV’ler ise yine premium markaların daha çok konfor odaklı olarak ürettiği modeller oluyor. A-SUV modelleri ise bu segmentin en küçükleri olarak geçiyor, bir örnekle açıklamamız gerekirse Suzuki Jimmy bu segmente üye bir otomobil modeli ayrıca MINI Countryman ve Audi Q2’de Avrupa’ya göre bu segmentte…

Geçen yıl ile bu yılın rakamlarına baktığımızda bu segmentteki değişimi çok rahat biçimde analiz edebiliyorsunuz. 2017 yılında B-SUV modeller 546 adetlik bir satış rakamına ulaşmışken bu yıl Ocak ayında 587 olmuş. Özellikle B-SUV segmentine yılın ikinci yarısına kadar katılacak olan birden fazla modelin olacağını eklersek yarı yıldaki değerler bize bu tercih edilmenin ne kadar yüksek olduğunu gösterecektir. Ayrıca 2017 Şubat ayında bu değer 824 iken 2018 de 842’ye çıkmış. Son olarak Mart 2016’da 1226 olan satış rakamı Mart 2018’de 1640 adete ulaşmış.

C-SUV segmentinin 2017 yılı Ocak ayı satış rakamı 2418 iken bu yıl Ocak ayında 3294 olmuş, Şubat 2017’de ise 3142 olan satış rakamı bu yıl Şubat ayında 4009’a ulaşmış. Mart 2017’de ise 5254 olan rakam Mart 2018’de 7578 olmuş.

D-SUV segmentinde ise rakamlar gerilemiş. Bunun sebebiyse bu segmentte yer alan otomobillerin motor hacmi, ülkeye giriş fiyatı ve lüks markalara ait olmaları. Tüm bu detaylar aracın ÖTV ve MTV oranlarını arttırıyor ve tercih edilme miktarları da sizinde tabloda gördüğünüz gibi azalıyor.

E ve F segmentindeki SUV satışları ise Ocak ayından Mart ayına kadar her iki yılda da azda olsa artarak devam etmiş.

Tablonun analizinin en sonunda toplam satışlar üzerine yoğunlaştığımızda Ocak-Mart 2017 toplam B-SUV satışları 2596, 2018 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 3069. C-SUV 2017 ilk çeyrek 10814 iken 2018 ilk çeyrekte bu rakam 14881. D-SUV segmentinde ise durum 2017 yılı ilk çeyreği 3630 iken, bu yıl 3087…

Son olarak E-SUV segmenti 655’ten 732’ye yükselmiş ve F-SUV segmenti de 612’den 661 olmuş.

Toplam olarak SUV segmentini ve satışlarını incelediğimizde ülkemizdeki tüketicilerin SUV tercih etme eğilimlerinin, dünya geneline göre değiştiğini fark ediyorsunuz. Bunun en önemli sebebi ise SUV araçların yerden yüksek yapısı, geniş iç hacmi ve konforlu olmaları öne çıkıyor. Ayrıca tüm bu ekstralara aynı sınıftaki bir otomobille fiyatlarının kıyaslanması da eklenince insanlar daha fazla işine yarayacak olan modelleri tercih ediyor.