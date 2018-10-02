Suzuki’den Avrupa çıkarması!

Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı. Gerçek 4x4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan yeni Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 beygir gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluştu.

Avrupa'nın en önemli otomobil fuarlarından olan Paris Otomobil Fuarı, bu yıl 120'nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk kez 1998 yılında yollarla buluşan 3'üncü nesil Jimny ile 20 yıllık başarı dolu bir hikâyeye imza atan Suzuki de, yeni nesil Jimny ile Paris Otomobil Fuarı'ndaki yerini aldı. Gerçek 4×4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan yeni Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 beygir gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluştu. Selefinde beğenilen tüm özellikleri koruyan Jimny, benzersiz dört tekerlekten çekiş sistemi, yalın tasarım detayları ve fonksiyonel yapısıyla dikkatleri çekti. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, hem asfalt hem de arazi kullanımında yediden yetmişe herkese hitap ediyor.

Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 beygir gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor. Yeni Jimny'de motor, 5 ileri vitesli manuel veya 4 ileri vitesli otomatik olmak üzere iki farklı şanzımanla kombine ediliyor.