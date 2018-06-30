Tam 797 beygir güç!

Dodge, Challenger modelinin en hızlı versiyonu olan SRT Hellcat Redeye'İ tanıttı. Hellcat 797 beygir güç üreten 6.2 litrelik bir V8'e sahip!

Amerikan otomobillerinin arasında “en hızlı, çabuk ve güçlü” olarak tanımlanan “Muscle Car” olarak geçen Hellcat’in en yeni ve en hızlı versiyonuna merhaba deyin! 0’dan 100 km/s hıza 3.4 saniyede ulaşan otomobil maksimum olarak 326 km/s hıza çıkabiliyor. Dodge bu otomobil için, “Üretilmiş en hızlı GT otomobili” diyor. Sebebiyse 0-400 metreyi 10.8 saniyede tamamlaması.

Challenger SRT Demon’a göre Hellcat’in Redeye ekipmanında 25 ana geliştirme yer alıyor. 2.7 litrelik hacme sahip olan supercharger, uzatılmış piston kolları ve genişletilmiş pistonlar, yüksek hızda çalışan valfler, özel yakıt sistemi ve geliştirilmiş yağlama bunlardan öne çıkanlar.

8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen motor, gücü yüzünden şanzımanın son dişlisini bir önceki versiyonda olan 2.62:1’den 3.09:1’e çıkartmış. Bu sayede aracın hızlı kalkış sistemi daha iyi çalışan bir duruma gelmiş.

Hellcat Redeye standart olarak genişletilmiş gövdeyle sunuluyor. Ekstra olarak gelen geniş hava girişe sahip olan motor kaputu gövdeyle birbirini tamamlıyor.

Eğer Hellcat Redeye sizin için uç noktalarda bir otomobilse Challenger SRT Hellcat’i de tercih edebilirsiniz. Redeye olmayan Hellcat, 717 beygir güç üreten bir motora sahipti ve yeni haliyle sadece 727 beygir güç üreten bir noktaya getirildi.