Bagajınızı en verimli şekilde yerleştirmek için 5 öneri!

Tatil yolculuğuna çıkmadan önce bagajınızı doğru yerleştirmenin yollarını öğrenmek ister misiniz? Kesinlikle herkesin kendine göre bir yöntemivardır ama bu haberde okuyacaklarınız çok işinize yarayacak!

Seyahate çıkmaya hazırlanan bir ailenin bagajı genellikle tatil sırasında kullanacağı giyisilerin yer aldığı valizler, iki şişme deniz yatağı, bir bebek arabası, bir şemsiye ve çocuklar için bolca oyuncak gibi eşyalarla doludur. Yolculuk öncesi önemli bir şeyi unutma kaygısı bagaj hacminden en iyi şekilde yararlanma çabasıyla birleşince, seyahate hazırlanmak çoğu kişi için stres dolu bir işe dönüşebilir. İşte seyahat öncesi valiz toplama sırasında size yardımcı olacak beş öneri:

1- Yetecek kadar ve az eşya

Avrupa'nın ilk sertifikalı KonMari danışmanı Aline Lau'ya göre, seyahat hazırlığının ilk adımı, yanınıza ne alacağınızı seçmektir. Tatile çıkmadan önce karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, yanınıza ne alacağınıza ve ne almayacağınıza karar vermek. Londra'da hizmet veren uzmana göre, bunun en iyi çözümlerinden biri “Bir liste oluşturmak ve kusursuz bir tatil için neler gerektiğini gözümüzde canlandırmak. Bu, yanımıza gerçekten gerekli olacak şeyleri almamızı sağlayacaktır.”

2- Eşyaları çeşidine göre ayırın

Yanınıza almaya karar verdiklerinizi kategorilere ayırmak, eşyalarınızı kolayca ve etkili bir şekilde düzenlemenin en iyi yöntemlerinden biri. Lau bunu şöyle açıklıyor, “Eşyalarınızı kıyafet, aksesuar, oyuncak veya ilk yardım gibi kategorilere ayırarak, tatil hazırlığının stresli sürecini azaltabilirsiniz.” Örneğin çocuğunuzun oyuncaklarını kumsalda lazım olacak eşyalarla aynı göze koyarak, yerden tasarruf edebilirsiniz.

3- Kıyafetlerinizi bavula rulo halinde yerleştirin

Lao'ya göre eşyalarınızı sığdırmanın en kolay yolu, kıyafetlerinizi rulo yapıp diklemesine yerleştirmek. Bu sayede yerden tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda valizdeki eşyaların tümünü aynı anda görebileceksiniz. Bu aynı zamanda görsel açıdan da rahatlatıcı bir etki yaratacaktır.

4- Otomobilin iç mekanından en iyi şekilde faydalanın

Jordi Mora'ya göre, yeni model tasarımında temel önceliklerden biri, otomobilin tüm girinti ve boşluklarından faydalanmak için yük kapasitesini mümkün olduğunca artırmak. Her otomobilde mendil kutusu veya içecekler gibi gündelik kullanımda ihtiyaç duyulan eşyaların koyulacağı alanlar bulunuyor. Ancak, güvenlik sebebiyle yolcu bölümünde, koltukların üzerinde veya arka camın önünde eşya bırakılmaması gerektiği de unutulmamalı.

5- İlk giren son çıkar

Öncelikli olarak ihtiyaç duyacağınız eşyalarınızı kolay erişilebilir yerlere koymaya özen gösterin. Valizlerinizi kolayca çıkarabilmek için tutma yerleri yukarıda kalacak şekilde yerleştirmeye çalışın. Ağır valizleri mümkün olduğunca alta ve arkaya yerleştirin. Bu tavsiyeleri veren Seat mühendisi Javier Delgado'ya göre, “düzgün ve güvenli bir şekilde sabitlenmeyen eşyalar, sert bir fren veya ani bir manevrada yerinden çıkabilir ya da öne fırlayabilir. Saatte 100 kilometre hızla seyahat ederken, ani bir frende 30 kiloluk bir valiz, 90 kiloluk bir eşya kadar ağır bir hasara yol açabilir.”