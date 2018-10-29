Tek marka kupalarında sona geliniyor!

Intercity İstanbul Park Tek Marka Kupaları sona yaklaşıyor. Toplam 14 ayaktan oluşan Intercity Platinum Cup’ın 11 ve 12’nci yarışlarının koşulduğu hafta sonunda 7’şer ayaktan oluşan Intercity Silver Cup ve Intercity Gold Cup yarışlarının 6’ncı ayakları gerçekleştirildi.

27-28 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park Pisti'ndeki yarışların sonunda Intercity Silver Cup'ta liderliği 157 puanla Fatih Göçer sürdürürken Intercity Gold Cup'ın liderliğinde 135 puanla Halil Fatih Küçükyılmaz bulunuyor. Caterham otomobilleriyle yarışılan Intercity Platinum Cup'ın lideriyse 248 puanla Emir Ay. Tek marka kupalarının yanı sıra kendi aracıyla Formula 1 pistine çıkmak isteyenler de ağırlandı. “Caddede olmaz, piste gel” çağrısına cevap veren otomobil severler “Pist günleri” kapsamında Intercity İstanbul Park'ta piste çıktılar. Her zaman olduğu gibi yoğun katılımın olduğu Pist Günleri etkinliğinde toplam 78 araç, Intercity İstanbul Park’ta sürüş deneyimi yaşadı. Intercity İstanbul Park Tek Marka Kupaları yarışlarında sezonun son ayağı Kasım’da yapılacak ve şampiyonlar belli olacak.