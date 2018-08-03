Temmuz ayında otomotiv gerilemeye devam etti!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı yedi aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 azalarak 406.082 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı yedi aylık dönemde ise 483.455 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Temmuz ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %13,69 oranında azalarak 317.894 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 368.308 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,41 azalarak 88.188 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 115.147 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 52.734 adet oldu. 82.297 adet olan 2017 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %35,92 oranında azaldı. 2018 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %32,64 azaldı ve 42.024 adet oldu. Geçen sene 62.384 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Temmuz ayına göre %46,22 azaldı ve 10.710 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.913 adet satış yaşanmıştı.

Otomotivin bu kadar gerilemesindeki en büyük sebep ise artan döviz kuru oldu. Özellikle ithal markalar bu durumdan en çok darbeyi aldılar. En çok satanlar listesinde ilk 10’da 6 yerli üretici yerini almış durumda.

Temmuz ayındaki hafif ticari ve binek araç toplam satışı 52 bin 734 oldu. Peki bu rakam içerisinde en çok satan markalar hangileri?

10. sırayı hafif ticari ve binek araç satışlarının toplamıyla birlikte Mercedes-Benz aldı. Marka toplamda 15987 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu toplamın 5389’u ticari araç iken 10598’i binek araç olarak gerçekleşti. Markanın geçen yılki satış rakamları ise aynı dönemde toplam 17447 idi. Toplam satışlardaki kaybı yüzde 40’ın üzerinde.

9. sırada ise Türkiye’de üretim yapan Honda yer alıyor. Honda’nın ürün gamına baktığınızda bu başarının her anında Civic modelinin etkisi açıkça gözüküyor. Honda ülkemizde Ocak-Temmuz aralığında 16 bin 502 adetlik satışa ulaştı. Bu satışların 13034 adetini Civic oluşturdu! Japon üretici geçen yıla göre rakamlarını arttırdı. Geçen yıl aynı dönemde Honda satışları 14550 adet olarak gerçekleşmişti. Artış yüzde 15 civarında…

8. sırada Peugeot markasını görüyorsunuz. Marka ülkemizde hafif ticari ve binek araç olarak ocak-temmuz toplam satışını 19 bin 645 olarak gerçekleştirdi. Bu rakamın 16825’i binek araç iken 2820 adeti ticari araç olarak gerçekleşti. Peugeot markası da geçen yıla göre ciddi bir değişim yaşamamış toplam rakam geçen yıl aynı dönemde 19 bin 600 olarak gerçekleşmiş.

7. sıraya geldiğimizde karşımıza bir yerli üretici daha çıkıyor, Toyota… Marka ülkemizde Corolla ve C-HR modellerini üretiyor. Ocak-temmuz arasındaki satış adeti ise 20008. Bunun 16 bin 825 adeti binek araç iken 2820 adeti hafif ticari araç olarak gerçekleşmiş. Toyota her ne kadar yerli üretim bir marka olsa da geçen yıla göre satış rakamları azalmış ve geçen yıl

aynı dönemde 22496 olan rakamlar bu yıl yüzde 20’nin üzerinde azalmış durumda.

6. sıraya geldiğimizde ise karşımıza Dacia markası çıkıyor. Dacia ülkemizdeki satış sıralamasında her yıl ilk 10’a girmeyi başarıyor diyebiliriz. Marka ocak-temmuz toplam satışı 21040 adet olarak gerçekleşmiş bunun 18 bin 932 binek araç iken 2108’i ticari araç olarak kaydedilmiş. Marka geçen yıl aynı dönemde 24658 adetlik satış rakamına ulaşmıştı bu yılki kayıpları ise yüzde 25 civarında…

5. sırada ise bir yerli üretim marka daha var, Hyundai. Marka hafif ticari ve binek araç toplam 24803 adetlik satış adetine ulaştı. Bu satışın 23 bin 901’i binek araç iken 902 adetlik de hafif ticari araç satışı gerçekleştirdiler. Geçen yıl aynı dönemde Hyundai 27594 rakamına ulaşmıştı bu yılki kayıpları yüzde 10 diyebiliriz.

4. sırada yine yerli üretimi olan bir marka var, Ford. Ford ülkemizde hafif ticari ve ticari araç üretiminde faaliyet gösteriyor. Marka bu yıl temmuz ayına kadar toplamda 44 bin 424 adetlik araç satışına ulaştı. Bunun 16 bin 565’i binek otomobil iken 27 bin 859’u hafif ticari araç oldu. Marka geçen yıl aynı dönemde 56805 adet satış gerçekleştirmişti. Bu detayla birlikte kayıpları

yüzde 25 civarında…

3. sırada ise Volkswagen var. Marka hafif ticari ve binek toplam olarak 44 bin 611 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Bunun 33 bin 180’ini binek araçlar oluştururken 11431 adetini ticari araçlar oluşturuyor. Volkswagen’de geçen yıla göre kan kaybedenlerden. 58168 olan satış rakamı bu yıl yüzde 25’in üzerinde.

2. sıraya geldiğimizde Fiat ile karşılaşıyor. Biliyorsunuz Fiat’ta ülkemizde üretim yapan markalardan biri. Marka hafif ticari ve binek araç toplam olmak üzere 45 bin 61 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Bunun 25 bin 919’u binek araçlar iken 19 bin 142’si hafif ticari araçlar olarak gerçekleşti. Markanın geçen yıl aynı döneme göre gerçekleştirdiği satış adeti 59465 idi. Bu yıla göre kayıp yüzde 25 civarında.

1. sırayı geçen yılın lider markası Renault kimseye bırakmıyor. Marka toplamda 59 bin 229 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Bunun 53 bin 376’sı binek araç, 5 bin 853’ü ise hafif ticari araç olarak gerçekleşmiş durumda. Renault’ta geçen yıla göre kan kaybetti. Markanın geçen yıl aynı dönemdeki satış adeti 66587, toplam kayıp yüzde 10’larda…

Bu listenin hemen arkasında olan iki marka oldukça dikkat çekiyor. Sıralamaya göre devam edersek 12. sırada Volkswagen Grubu markalarından olan Skoda bir kutup yıldızı gibi gözümüze parladı. Marka toplamda 14 bin 57’lik satış rakamına ulaşmış durumda. En çok satan modeli ise Octavia. Skoda’da ise yükseliş var, geçen yıl 11348 olan satış adetleri bu yıl

yüzde 20’nin üzerinde artmış.

11. sıraya bakarsanız orada da Opel’i göreceksiniz. Opel aslına bakarsanız ilk 10’daki yerini kaybeden bir marka olarak dikkatimizi çekti. Opel’in toplam satış adeti ise 14 bin 399. Opel’in ilk 10’dan düşmesine sebep olan miktar ise yüzde 50’ye yakın. Geçen yıl aynı dönemde gerçekleştirilen satış sayısı 23155 idi.