Temsa’dan sürücüsüz otobüs!

TEMSA, sürücüsüz otobüs çalışmalarını hızlandırdı. İlk elektrikli otobüsü MD9 electriCITY’i seri olarak pazara süren Temsa, MD9 ailesinin otonom üyesi MD9 electriCITY elektrikli ve sürücüsüz ilk konsept aracını Münih’te gerçekleşen Nvidia Europe GTC etkinliğinde sergiledi. Temsa, aracı 2022 yılında seri üretime hazır hale getirmeyi planlıyor.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 15 bine yakın aracı, bugüne kadar 70'e yakın ülkeye ihraç etmeyi başaran Temsa, araç gamını yüksek teknolojili araçlarla genişletmeyi sürdürüyor. Bir yandan elektrikli araçlar konusunda çalışmalarına devam eden ve 9 metrelik MD9 electriCITY ile 12 metrelik Avenue Electron'u seri üretime hazır hale getiren Temsa, şimdi de sürücüsüz araç teknolojisinde Türkiye'ye öncülük etmeye hazırlanıyor.

2017 yılında çalışmaya başladılar

TEMSA'nın teknolojik gelişim stratejisinin en önemli ayaklarından biri olan sürücüsüz araç teknolojisi için çalışmalar şirketin Adana'daki tesislerinde yaklaşık 2 yıldır yoğun halde devam ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak; TÜBİTAK'ın desteği; Galatasaray Üniversitesi ve Infotech firmalarının işbirliğiyle geliştirilen ilk yerli elektrikli sürücüsüz aracın konsept versiyonu 9-11 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Nvidia Europe GTC etkinliğinde sergilendi.

Cironun yüzde 5’i Ar-Ge’ye harcanıyor!

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, otomotiv sektöründeki rekabetin tamamen teknoloji etrafında şekillendiğini belirtirken, “Teknolojideki hızlı gelişim dünyadaki aslında ekonomik trendleri de baştan tasarlıyor. Bunların başında da akıllı ulaşım ve akıllı şehirler geliyor. Bu akıllı şehir vizyonunun en önemli parçası da elektrikli ve sürücüsüz araçlar” dedi.

Dünyada her geçen gün etkisini artıran Smart Mobility vizyonu ile birlikte TEMSA'yı, gelişen, teknolojiye öncülük eden, akıllı ürünlerini akıllı fabrikada üreten bir şirket olarak konumlandırdıklarını ifade eden Hasan Yıldırım şöyle devam etti: “Bu kapsamda, TEMSA'yı artık bir otomotiv şirketinden çok bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar üzerine çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Adana'da ürettiğimiz, yüzde 100 Türk mühendisliği eseri araçlarımızla bugün ülkemiz ekonomisine destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Sektörümüzde bir dünya markası olma yolunda her yıl konsolide ciromuzun

yaklaşık yüzde 5'ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. 2022 yılında hazır hale getirmeyi planladığımız MD9 electriCITY model elektrikli ve sürücüsüz aracımız da bu çalışmalarımızın bir sonucu.”

Lazer teknolojisiyle çevredeki nesneleri tespit ediyor

TEMSA'nın ilk sürücüsüz aracı, 9 metrelik elektrikli MD9 electriCITY modeli üzerinden geliştirildi. Araç çevredeki her türlü nesnenin algılanabilmesi için LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), radarlar ve kameralarla donatıldı.Araçta, her iki yan ve üst kısımda birer adet olmak üzere toplam 3 adet LIDAR bulunuyor. LIDAR sistemi sayesinde lazer darbeleri aracılığıyla çevredeki nesne ve yüzeylerin uzaklığı ölçümleniyor.

Bunun dışında araçta, çevredeki diğer araçları ve insanları algılamaya yarayan bir adet kızılötesi stereo kamera yer alıyor. Ayrıca aracın üzerinde bulunan iki adet ilave kamera da çevredeki nesne varlığının teyidini sağlıyor. Bunun yanı sıra araçta bulunan radar da yine çevredeki araçların tespiti ve araçlarla otobüs arasındaki mesafenin hesaplanması için kullanılıyor.

Duraktan yolcu alabilecek

Sürücüsüz araç teknolojisinde hedeflenen seviye, aracın şeritte kalması, durağa yanaşması ve yolcuları aldıktan sonra duraktan hareket etmesi. Toplam 3 fazdan oluşan projenin ilk ayağında; aracın olası kazalara karşı sürücüyü uyarması hedefleniyor. İkinci fazda; araç olası bir kazayı algıladığı anda hızını düşürecek; bu süratin de kazayı engelleyemeyeceğini algılarsa o zaman frenler devreye girecek. Üçüncü fazda ise araç durağa yanaşma, yolcu alma, şerit takibi gibi tüm konuları kendi başına yapabilecek seviyeye erişecek. Otonom sistemde, verilerin analiz edilmesi ve derin öğrenme için Nvidia PX2

bilgisayar sistemi kullanılıyor.