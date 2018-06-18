Tesla alev alev!

Oyuncu Mary McCormack'ın eşinin sahip olduğu Tesla Model S, bir anda yanmaya başladı. Yürüyen bir çiftin uyarısı sonucu aracın durması herhangi bir yaralanmaya sebep vermedi.

Los Angeles’ın Santa Monica Bulvarı’nda seyir esnasında bir çiftin onu uyarması sonucu aracı yol kenarına çektiğini söyleyen McCormack, aracı durdurduğunda alevlerin yükseldiğini belirtti.

Oyuncu Mary McCormack ise twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Santa Monica Bulvarı’nda olan olayda yaralı kimse yok! Eşime yardım eden çifte çok teşekkür ederim. Şükürler olsun ki üç küçük kızım var ve üçü de bu aracın içinde değildi!”

Yolu kapatan polis ve itfiaye ekipleri aracı söndürdükten ve durumu kontrol altına aldıktan sonra yolu tekrar kullanıma açtılar. Tesla ise yerel makamlara bu olayı çözmek için destek verdiğini açıkladı. Model S’in bu şekilde yanmasına ne sebep olmuş olabilir araştırılıyor!

Amerikalı elektrik motorlu otomobil üreticisi bir kaç yıl önce akülerin yoldan gelecek olan darbelere karşı patlamaması için Model S’in tabanına ekstra koruma yapmıştı.