Tesla Semi yakalandı!

Tesla'nın tamamıyla elektrikli olan tırı Semi, Amerika'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk,Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Semi'lerin Gigafactory 1'den Fremont fabrikasına pillerin taşınması işini üstleneceğini belirtmişti! Araçların şarj istasyonunda yakalanması pillerle alakalı sorun mu var sorusuna sebep oldu.

Amerika’daki Supercharger İstasyon’da yakalanan iki Tesla Semi, Elon Musk’un da belirttiği gibi bu iki prototip iki fabrika rasındaki batarya taşıma görevini üstlenerek, araçların test edilmesini de gerçekleştirmiş olacaklar.

İki fabrika arası mesafe 212 km uzunluğunda. Araçların bu istasyonda yakalanmasının sebebinin tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Şarj içinde burada durmuş olabilirler ya da herhangi bir sıvının azalmasıyla da alakalı olabilir. Sonuçta bu araçlar birer prototip ve şuanda test aşamasındalar.

Görüntülerden de anlaşılacağı gibi iki farklı versiyona sahip olacak olan Tesla Semi’lerin tavanı yüksek olanı uzun mesafeli yolculuklarda kullanılacak. Diğeri de özellikle kısa mesafeli teslimatlar için tasarlanmış. Kısa mesafeli olan Tesla Semi’ler, en düşük ihtimalle tam şarjla 450-500 km arasında yol kat edecek.

Amerika’da yaklaşık 150 bin dolardan satışa çıkarılacak olan Tesla Semi, 30 bin dolarlık farkla uzun menzilli olarak satın alınabilecek. Araç çekici pozisyonunda değilken 0’dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşabilecek, tam doluyken de bu süre 20 saniye olacak!

Tesla Semi ile Elon Musk lojistik sektörüne ciddi bir dokunuş yapmış oluyor. Yüksek olan lojistik maliyetler özellikle kara yolu taşımacılığında olabildiğince aşağılara çekilebilecek. Tüm bunlara ek olarak da çevreye salınan CO2 miktarında da ciddi değişimler olacağı düşünülüyor.