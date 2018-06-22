Tesla’dan Almanya’ya yatırım!

Tesla'nın büyük ölçekli pil ve otomobil üretimini gerçekleştirdiği dev fabrikası olan Gigafactory, Almanya'da kurulabilir.

Musk’un twitter hesabından yaptığı açıklamada Gigafactory için Avrupa’da Almanya ve Fransa sınırına kurulabilir. Tesla’nın Almanya’yı böyle bir fabrika için tercih etmesinin sebebi de Belçika’dan sadece 30 km uzaklıkta olması ve Almanya’nın Pruem şehrinde var olan bir operasyonunun olmasından kaynaklanıyor.

Tesla’nın Almanya’da sadece pil üretmeyeceği de bilinen konular arasında. Reuters’ın haberine göre Çin merkezli Contemporary Amperex Technology(CATL) de Almanya’nın Thuringia bölgesinde bir fabrika kuracak. CATL, VW’nin de desteğiyle LG ve Samsung ile birlikte çalışarak 25 milyar dolarlık bir yatırımla elektrikli otomobil pilleri üretecek.

Gigafactory 1 Nevada’da yapıldı ve Panasonic tarafından 3 milyar dolarlık yatırım aldı. Tesla bu fabrikaların gelecekte otomobillerde kullanılan bataryaların maliyetlerini düşüreceğine inanıyor.