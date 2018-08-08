Tesla’dan tarihi karar!

Amerikalı elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla, Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile sarsıldı. Musk, şirketin New York borsasındançekilme ihtimaliyle alakalı "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.

Musk, bu tarihi konuyla alakalı olarak şirket çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Tesla’nın internet sitesinde de yayımlanan bu e-postada Musk, konuyla ilgili son kararın henüz alınmadığını belirtti.

Bu duruma sebep olarak ise Musk, şirket kağıdının borsada yüksek dalgalanmalara maruz kaldığını gösterdi. Bu dalgalanma oldukça da şirket çalışanlarının durumdan etkilendiğini de belirtti. Elon Musk, şirket borsadan çekilirse eğer tüm hissedarların firmada yatırımcı olarak kalmasını istediğini de e-postaya ekledi. Hisselerini satmak isteyenlere ise hisse başına 420 dolar ödeneceği açıklandı!

Şirketin borsadan çıkma kararını hissedarların oylarıyla belirleneceği şirket tarafından duyuruldu. Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın hemen ardından TSİ 21.10 ile Nasdaq’ta Tesla işlemleri durduruldu. Yaklaşık 1,5 saat sonra hisselerin yeniden işlem görmeye izin verilmesinin ardından, firmanın hisse başına değeri günü yüzde 11 primle 379,57 dolardan tamamladı..