Tesla’dan yeni otomobil atağı : Model Y

Henüz model adı resmi olarak teyit edilmemiş olsa da Tesla'nın Model 3 serisinin altyapısının üzerine inşa edeceği Model Y kompakt crossover segmentinde markayı temsil edecek.

Model 3 üretimindeki aksaklıklar, Roadster siparişi verip ön ödeme yapanlara Model 3 verileceği vaadi, Tesla hisselerinin düşüşü ve markayla alakalı bitmek bilmeyen dedikodular devam ederken, Model Y adında bir crossover söylentisi şuanda piyasada.

Reuters’ın haberine göre Model Y, 2019 yılının Kasım ayında karşımızda olacak. Tesla’nın kamuoyuna bilgi vermediği iki eylem planı bulunuyor bu planlardan birini oluşturan Model Y, özellikle dünya SUV pazarına baktığımızda markaya yararı olacak bir atak pozisyonunda. Herkesin bildiği üzere otomobil üreticileri yeni bir model hazırlığı yaparken parça tedarikçilerini bulmak için iki ya da iki buçuk sene öncesinden bu hazırla başlarlar. Tesla ise alışılmışın dışında 18 ay öncesinden bu modelin sinyalini verdi. Gerçi marka geçmişine baktığımızda diğer modellerde ve Elon Musk’ın diğer işlerinde de durum hep böyleydi…

Model Y diye adlandırılması planlanan yeni otomobil, markanın herkesin satın alabileceği modeli olan Model 3’ün altyapısına sahip. Bu da bize yeni otomobille alakalı bazı detaylar veriyor. Kompakt seviyede olması planlanan Model Y, markanın en çok satılan modeli olacak diye düşünülüyor. Model Y ile birlikte marka yeni bir elektrik altyapısına geçiş yapacak bu yüzden 1524 mt uzunluğunda elektrik tesisatına gerek duyulacak.