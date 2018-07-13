Ticari araç kiralama daralmayı engelleyecek!

Türkiye otomotiv pazarı Haziran ayında %39 oranında daralarak 52 bin adetin altına gerilerken, hafif ticari araç pazarındaki daralma %50’ye dayandı. Yaşanan gelişmeler ışığında operasyonel kiralama sektörünü değerlendiren Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, daralan pazarın yeniden ivmelenmesi için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Türk Lirası'nın ABD doları ve Euro karşısında değer kaybetmesi, yeni araç fiyatlarındaki artış, yükselen enflasyon ve faizler gibi ana etkenler otomotiv pazarını olumsuz yönde etkiledi.

Türkiye otomotiv pazarı Haziran ayında %39 oranında düşerek 52 bin adetin altına gerilerken, hafif ticari araç pazarındaki daralma %50'ye dayandı. Yaşanan gelişmeler ışığında açıklamalarda bulunan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, otomotiv pazarının yeniden ivme yakalaması için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğine işaret etti.

İnan Ekinci, “Olası değişiklik sadece araç kiralama sektörüne bir ivme kazandırmayacak, daha da önemlisi ağırlıklı yerli üretim olan hafif ticari araç pazarını da olumlu etkileyecektir. Haziran 2018'de hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık %50 daraldı. Bu satış adetleri ile yerli üreticilerin fabrikalarını verimli çalıştırması imkânsız. 2009 yılından bu yana önünde engeller olan ticari araç kiralamanın artık mümkün kılınması gerekiyor” diye konuştu.