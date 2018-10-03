Tofaş ödüle doymadı!

Tofaş, The Stevie Awards for Great Employers 2018’de 7 ödüle birden layık görüldü.

Tofaş, dünyanın en prestijli insan kaynakları ödülleri kapsamında 7 ödüle birden layık görüldü. Başta Tofaş çalışanları olmak üzere geniş bir yelpazede farklı konu başlıklarında eğitimler vererek, şirketin gelecek yolculuğunda önemli bir rol üstlenen Tofaş, “Yılın Eğitim Ekibi”, “Yılın Oryantasyon Ekibi”, “Satış Eğitimi”, “Beceri Eğitimi”, “Teknik Eğitim”, “Yılın Eğitim Derleme Platformu” ve “İşgücü Geliştirme ve Öğrenme” kategorilerinde olmak üzere, biri altın, ikisi gümüş ve dördü de bronz olmak üzere, toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Altın ödül Tofaş Akademi Bakım Okulu'nun!

Tofaş Akademi, “Teknik Eğitim” kategorisinde, endüstriyel alanda çalışan 450 bakım personelinin yetkinlik gelişimini desteklemek amacıyla kurulan “Tofaş Akademi Bakım Okulu” ile altın ödüle layık görüldü.

“Davranışsal Gelişim Danışmanlığı Programı” da ödüllendirildi

Ayrıca Tofaş, “İşgücü Geliştirme ve Öğrenme” kategorisinde “Davranışsal Gelişim Danışmanlığı Programı” ile bronz ödül almaya hak kazandı.