Tosfed yıldızını arıyor da final!

TOSFED tarafından düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi olan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen “TOSFED Yıldızını Arıyor” final elemeleri 28-30 Eylül tarihlerinde Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Final elemeleri sonunda belirlenen 10 erkek 2 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle, farklı 4 yarışlık seride yarışma imkanı bulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Fiat ve Petlas sponsorluğunda gerçekleştirilen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi 25 yaş altı genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik ediyor. Hem yetenekli sporcular keşfetmek, hem de otomobil sporlarına ilgi uyandırmak üzere hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen projeye 14'ü kadın olmak üzere 263 kişi başvurdu.

Temmuz ayında TOSFED Körfez Yarış Pisti‘nde yapılan elemeler büyük heyecana sahne olurken, her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücü finallere katılmaya hak kazandı.

45 adayın katıldığı eğitim kampı ve final elemeleri 28-30 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Adaylar, Fiat Motor Sporları Takım Pilotu Yiğit Timur ve co-pilot Kaan Özşenler ile Borusan Otomotiv Motorsport'tan İbrahim Okyay,Castrol Ford Team Türkiye'den Murat Bostancı'dan teorik ve pratik sürüş teknikleri eğitimi aldılar.

Final elemeleri sonunda belirlenen 12 kişi 30 Eylül Pazar günü de ilk yarışları için Körfez Pisti'ne çıktılar ve ilk yarış sonunda Taha Küçükkut birinci Şehabeddin Perçin ikinci ve Uraz İşçen de üçüncü olarak ilk puanlarını kazandılar.

Yıldız adayları, hiçbir bedel ödemeden tüm ekipmanları TOSFED tarafından karşılanarak Fiat Egea otomobillerle 3 yarış daha yapacaklar ve bu 4 yarış sonunda en yüksek puana ulaşan TOSFED'in yeni yıldızı olarak yeni bir kariyere adım atacak.