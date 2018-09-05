Toyota 1 milyon aracını geri çağırıyor!

Reuters'ın haberine göre Toyota, Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerdeki toplam 1.03 milyon adet Prius ve C-HR modellerini yanma riskinden dolayı geri çağırıyor.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre markanın C-HR ve Prius modellerinin hibrit motorlu versiyonları motorlarındaki yangın şüphesinden dolayı geri çağırılıyor. Hibrit güç kontrol ünitesindeki kablonun korum bölümü zayıf olduğu için yanma riskinin olduğu da belirtiliyor. Motordaki çalışma sarsıntısından dolayı kablo koruma bölümünün arkasından sarkabiliyor. Toyota, bu sarkma sonucunda da kablonun sıcak bir yüzeye temas ederek yanmaya sebep ve kısa devre yapmaya sebep olacağını açıkladı.

Bu durum üretim tesisi Japonya olan ve 2015 haziran ve 2018 mayıs tarihleri arasında üretilmiş plug-in hybrid Prius ve C-HR modellerini kapsıyor. Toyota sözcüsü yaptığı açıklamada ise 1.03 milyon aracın yarısından fazlasının Japonya’da kullanıldığı, Amerika’da sade 192 bin adet Prius modelinin geri çağrıldığını belirtti.

Markanın 2009 yılındaki Takata hava yastığı sorunundan kaynaklı olan geri çağırması 2.87 milyon aracı kapsıyordu. Prius ve C-HR’ı içeren bu geri çağırma haberi ise Toyota’nın en büyük ikinci geri çağırma durumu oldu.