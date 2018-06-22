Toyota Camry geri dönüyor

Toyota'nın amiral gemisi olan Camry, 14 yıl aradan sonra Avrupa pazarında da satılacak. Satışı gelecek yıl olacak şekilde planlanan otomobil Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de satışına başlanacak!

Bu yılki Detroit Otomobil Fuarı’nda 8. neslinin tanıtıldığı Camry, kendi kendini şarj edebilen hibrit teknolojisine sahip, 2.5 litrelik benzinli motorlu versiyonuyla Avrupa’da da satılacak.

Kendi kendini şarj eden sistem, Toyota markasının Auris, C-HR, Yaris gibi modellerinde de kullandığı bir sistem. Kinetic Energy Reverse System mantığına sahip olan ünite, siz ayağınızı gazdan çektiğiniz andan itibaren pilleri doldurmaya başlıyor. Ayrıca gaza basma şiddetinize göre benzinli motor hem tekerleklerin dönmesini sağlıyor hem de pillerin şarj olmasını…

Kısacası Toyota’nın Camry’de kullandığı hibrit teknolojisi bir şarj ünitesine ihtiyaç olmadan aracın şarj olmasını sağlıyor.

2.5 litrelik diye yazdım ama o kadar endişe etmenize gerek yok. Çünkü bu motor 4 silindirli. 203 beygir güç ve 205 Nm torka sahip olan üniteye ek olarak 118 beygir güç ve 202 Nm tork üreten elektrik motoru var. Kuzey Amerika’da kullanılan Camry Hybrid, lityum-iyon piller kullanıyor.

Ayrıca bu pillerinde iki farklı versiyonu var: bu pillerden biri 259V iken diğeri 245V değerlerinde. Otomobilin motoru 8 ileri eCVT şanzımanla kombine edilmiş.

Camry, markanın yeni altyapısı üzerine inşa edilmiş. Toyota New Global Architecture(TNGA) diye adlandırılan bu altyapı sayesine otomobil daha fazla sürüş odaklı bir hâl almış.

Ekstra olarak da yeni nesil teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bu altyapıyla alakalı şunu da belirtmek isterim, bu yıl tanıtılan Auris de bu platformla gelecek. Özellikle ağırlık merkezinin yere daha yakın olmasını sağlayan bu platform sayesinde otomobil daha hisli ve sürüş heyecanı uyandıran bir stilde.

2018 Model Camry’ler Amerika’da üç farklı donanımla satın alınabiliyor. LE, SE ve XLE bu donanımların isimleri.