Toyota ödülünü aldı!

Rekorlarla kapatılan 2017 yılında gerçekleştirdiği 4.44 milyar dolarlık ihracat değeriyle ihracatın liderleri sıralamasında beş basamak birden yükselerek 2’inci sırada yer alan Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ödüllendirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen 2017 yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk bin firma içinde bir önceki yıla göre beş basamak yükselip 2'nci sıraya yerleşerek ödülün sahibi oldu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Hiroshi Kato ödülü Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı.

2017 yılında yüzde 146 artışla 4.44 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşan Toyota Otomotiv Sanayi, ülke ekonomisine katkısını sürdürüyor. 2017 yılı boyunca tam kapasiteyle çalışıp 281 bin adet otomobili üretim bantlarından indiren fabrika, tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 74’ü Avrupa, yüzde 20’si Kuzey Amerika ve yüzde 6’sı Orta Doğu, Kuzey Afrika ile diğer ülkeler olmak üzere 244 bin aracı yaklaşık 100 ülkeye ihraç etti.