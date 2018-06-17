Toyota şeytanın bacağını kırdı!

Le Mans 24 Saat yarışlarıın 86.'sında Toyota rüzgarı esti. LMP1 sınıfında hibrit motorla mücadele eden tek fabrika takımı Toyota ilk iki cepte başladığı yarışı aynı şekilde sonlandırarak lider tamamladı!

Sekiz numnaralı otomobille yarışan Toyota ekibinde yarışan iki Formula 1 şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso’nun takıma katkısı büyük. Toyota ekibi bu birincilikle Le Mans 24 Yarışlarındaki ilk zaferini kazanmış oldu.

24 saatlik yarışı ikinci olarak tamamlayan 7 numaralı diğer Toyota ekibi Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez’den oluşuyordu. Onlar yarışın gece bölümünde bir ara liderliğe yükseldiler ancak yaşadıkları talihsizliklerden dolayı tekrar ikinciliğe gerileyerek yarışı bu sırada tamamladılar.

Toyota’nın yer aldığı LMP1 sınıfında 10 araç yarışa başladı ancak sadece 4 araç yarışı tamamlayabildi! İlk iki sırayı Toyota’lar oluştururken diğer sıradaki otomobiller Rebellion’lar oldu.