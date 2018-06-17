Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Toyota şeytanın bacağını kırdı!

Le Mans 24 Saat yarışlarıın 86.'sında Toyota rüzgarı esti. LMP1 sınıfında hibrit motorla mücadele eden tek fabrika takımı Toyota ilk iki cepte başladığı yarışı aynı şekilde sonlandırarak lider tamamladı!

Fatih TAN
android-time 16:30 17 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Toyota şeytanın bacağını kırdı!
Le Mans 24 Saat yarışlarıın 86.'sında Toyota rüzgarı esti. LMP1 sınıfında hibrit motorla mücadele eden tek fabrika takımı Toyota ilk iki cepte başladığı yarışı aynı şekilde sonlandırarak lider tamamladı!

Sekiz numnaralı otomobille yarışan Toyota ekibinde yarışan iki Formula 1 şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso’nun takıma katkısı büyük. Toyota ekibi bu birincilikle Le Mans 24 Yarışlarındaki ilk zaferini kazanmış oldu.

1-kopya

24 saatlik yarışı ikinci olarak tamamlayan 7 numaralı diğer Toyota ekibi Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez’den oluşuyordu. Onlar yarışın gece bölümünde bir ara liderliğe yükseldiler ancak yaşadıkları talihsizliklerden dolayı tekrar ikinciliğe gerileyerek yarışı bu sırada tamamladılar.

4-kopya

Toyota’nın yer aldığı LMP1 sınıfında 10 araç yarışa başladı ancak sadece 4 araç yarışı tamamlayabildi! İlk iki sırayı Toyota’lar oluştururken diğer sıradaki otomobiller Rebellion’lar oldu.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar