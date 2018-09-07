Toyota ve Geely anlaşıyor!

Japonya'nın dev otomotiv firması Toyota ile Çinli Geely hibrit motor teknolojileri üzerinde anlaşıyorlar...

Reuters’ın haberine göre Japonya’nın en büyük otomotiv markası olan Toyota, Çinli üretici Geely ile hibrit motor teknolojilerini üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor. Toyota bu şekilde Dünya’nın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’e giriş yapmış olacak.

Toyota yaptığı açıklamada, Geely’nin benzinli ve elektrikli hibrit teknolojisi hakkında “birbirleriyle iletişim kurduklarını”

belirtti. Bu anlaşma sonucunda nasıl bir iş birliği yapılacak henüz belli değil. Bu konuyla alakalı yapılan bir açıklamada firmaların birbirleriyle arada bulunan Çinli bir batarya üreticisi tarafından ilişkili olduğu yönünde oldu. Aslına bakarsanız Toyota ve Geely birbirleriyle bu Çinli pil üreticisi üzerinden iş yapıyorlar.

Her iki firmada şu sıralar konuyla alakalı yorum yapmak istemiyor. Kimine göre Toyota’nın geleneksel hibrit teknolojisi üzerine görüşen şirketler kimine göre sadece bataryalar hakkında görüşüyorlar. Gelecek günlerde yapılacak olan açıklamalar durumu daha belirgin hale getirecek.